ضرورت موفقیت گفتگوهای دوحه / مسئولیت تاریخی رهبران لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه قطری الرایه درتحلیلی پیرامون نشست رهبران گروههای لبنانی در دوحه قطر با بیان اینکه گفتگوهای دوحه نباید شکست بخورد، نوشت: بدون شک رهبران طوایف و جریان های لبنانی اعم ازگروههای مخالف وموافق دولت غربگرای فواد سنیوره هیچ راهی جز ادامه گفتگوهای ملی تا رسیدن به توافق و حل مسائل مورد اختلاف ندارند.

این روزنامه به موفقیت تداوم گفتگوهای ملی دردوحه درشکستن موانع اعتماد سازی بین رهبران لبنانی وجلوگیری از شدت یافتن بحران اشاره و عنوان کرد: شکست گفتگوهای ملی ممنوع است زیرا این گفتگوها آخرین فرصت برای نجات لبنان است .

روزنامه قطری درعین حال هرگونه تلاش برای بحران سازی وخروج از فضای گشایش مثبت رایزنیها را که از زمان شروع جلسات گفتگوهای ملی حاکم شده غیرقابل قبول برشمرد و نوشت: لبنانیها نباید اجازه بدهند گفتگوهایشان به شکست بیانجامد با توجه به اینکه از زمان ورودشان به دوحه مرحله ای از گفتگوها را پشت سر گذاشتند زیرا بازگشت آنها به بیروت بدون دستیابی به نتیجه ای ملموس به معنای پایان یافتن گفتگوها و بازگشت به زمان جنگ و بسیج کردن اعتراضات خیابانی است .

روزنامه الرایه با اشاره به تلاش دولت قطر از طریق میزبانی جلسات گفتگوهای مستقیم بین لبنانیها برای به نتیجه رسیدن جلسات گفتگوهای ملی عنوان کرد: مقامات قطری سعی دارند تا بحران لبنان را با توافق مورد رضایت تمام طوایف لبنانی حل وفصل کنند .



به نوشته روزنامه مذکور، دولت قطر برای حل تمام بحران لبنان تاکنون پیشنهادی عملی را به طرفهای لبنانی ارائه کرده است بدین خاطر بهتراست همه به این پیشنهادات پاسخ مثبت بدهند و با ورود به گفتگوها پیرامون آن، موانع موجود در راه توافق را بردارند و مسئولیت گذاشته شده بردوش آنها را با موفقیت گفتگوها برعهده بگیرند.

روزنامه قطری با بیان اینکه جلسات گفتگوهای ملی تنها ازطریق اعتماد سازی میان مخالفان و موافقان موفقیت آمیز خواهد بود، نوشت: دیدار شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیرقطر ازمحل برگزاری جلسات گفتگوها و نشست های رهبران مخالف و موافق لبنانی انگیزه ای قوی و مثبت را درروند گفتگوها ایجاد کرد و این اقدام جدی بودن دولت قطر ورهبرانش را برای به نتیجه رسیدن جلسات گفتگوهای ملی لبنان نشان داد.

این روزنامه با اشاره به اینکه لبنانیها هرگز شکست مذاکرات، بازگشت به خانه اول، قطع گفتگوها و اتهام زنی به یکدیگررا نمی پذیرند، عنوان کرد: این اهتمام و تلاش کشورهای عربی و جامعه بین المللی باید رهبران مخالف و موافق را به هدایت گفتگوهای دوحه تا مرحله رسیدن به نتیجه مثبت تشویق کند .

روزنامه قطری وضعیت نامطلوب وبحران کنونی درلبنان را غیر قابل قبول دانست و یاد آورشد: رهبران لبنانی باید بجای اینکه کشورشان را درمعرض تجزیه قرار دهند با هم متحد و یکپارچه باشند و از بحران های کشورشان درس عبرت بگیرند.

روزنامه مذکور با بیان اینکه دوحه از طریق میزبانی جلسات گفتگوهای ملی آخرین فرصت را به لبنانیها برای برون رفت از بحران داد، نوشت: حل مسائل مورد اختلاف باید از طریق گفتگوهای ملی صورت گیرد.

روزنامه الرایه درپایان پیشنهادهای ارائه شده وزیرامورخارجه ودولت قطررا درگشایش حل مسائل مورد اختلاف لبنانیها موثر خواند وعنوان کرد: شاید این پیشنهادها راه گشای حل مسائل لبنان باشد بنابراین لازم است همه به آن پایبند باشند.