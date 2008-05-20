نقش خشکسالی و بخش خصوصی در افزایش قیمت برنج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدرضا اسکندری در حاشیه مراسم بازدید از موسسه رازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 600 هزار هکتار زمین زیر کشت برنج هستند و سالانه حدود سه میلیون و 700 هزار تن شلتوک برنج از این زمینها برداشت می شود که 65 تا 70 درصد آن به برنج سفید تبدیل می شود.

وی افزود: نزدیک به 800 هزار تن برنج نیز در سال گذشته به بازارهای کشور وارد شد که این میزان تولید و واردات پاسخگوی نیاز جامعه بود اما امسال به دلیل خشکسالی، افزایش قیمت برنج در سایر کشورهای دنیا و خرید و عرضه این محصول از سوی بخش خصوصی ، باعث شد که برنج قیمت کاذبی را به خود بگیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در سال گذشته هر تن برنج با هزینه ای بالغ بر 800 دلار وارد کشور می شد که در حال حاضر با هزینه ای بالغ بر هزار و 500 دلار به کشور وارد می شود و این امر نشان دهنده بالا رفتن قیمت جهانی این محصول است.

اسکندری تاکید کرد: سال گذشته دولت لایحه پرداخت یارانه به محصولات اساسی را به مجلس ارائه کرد که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است که با تصویب این لایحه دولت می تواند با پرداخت یارانه به محصولاتی نظیر برنج قیمت این محصول را در کشور متعادل کند.

وی افزایش قیمت برنج را از طرفی مربوط به بخش خصوصی دانست که بدون علت مشخصی قیمت برنج را چند برابر کند.