استقبال جریان صدر از استقرار نیروهای عراقی در شهرک صدر بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، "صلاح العبیدی" در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت : ورود صبح امروز نیروهای امنیتی به شهرک صدر نقض توافقنامه امضا شده با دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق به شمار نمی رود.

وی افزود: توافقنامه بر ورود نیروهای امنیتی به شهرک صدر برای اعمال حاکمیت قانون تاکید دارد، اما از آن بیم داریم که این امر به تعدی به جان شهروندان منجر شود، زیرا اتاق عملیات بغداد ناظر بر توافقنامه، اطلاعات خود را از کانالهای درست دریافت نمی کند، بلکه این اطلاعات از طریق کانالهای مشکوک و غیردقیق به این اتاق ارایه می شود.

العبیدی گفت : علت نقض دیروز توافقنامه، یورش نیروهای آمریکایی به یکی از بخشهای شهرک صدر برای بازداشت تعدادی از شهروندان و مصادره سلاحهای سبک آنها بود که این امر مغایر با مفاد توافقنامه است و این موضوع را به آگاهی کمیته مشترک ائتلاف عراق یکپارچه رسانده ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم.

سخنگوی جریان صدر افزود : ما به نوبه خود، از آرامش ایجاد شده حفاظت کرده و بالاترین میزان خویشتنداری را به خرج داده ایم و اما خواهان اجرای توافقنامه هستیم و می خواهیم که اتاق عملیات اطلاعات خود را از منابع دقیق و درست برای پرهیز از نقض توافقنامه دریافت کند، زیرا در غیر این صورت ممکن است افراد بیگناه قربانی شوند.

ارتش عراق امروز عملیات پاکسازی را در عمق محله های شهرک صدر در شرق بغداد بدون هرگونه مقاومت جیش المهدی آغاز کرد.

بیانیه نظامی فرنماندهی عملیات بغداد آغاز اجرای عملیات پاکسازی شهرک صدر را بعد از هشت هفته درگیری بین جریان صدر و نیروهای آمریکایی و عراقی آغاز کرد. این عملیات ساعت پنج بامداد امروز به وقت محلی آغاز شد.