تهران هیچ سهمی از اعتبار 600 میلیارد تومانی مدیریت بحران کشور ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم با بیان این مطلب در جریان جلسه امروز شورای شهر خاطر نشان کرد: تاکنون حتی یک ریال هم از اعتبارات کشوری مدیریت بحران به شهر تهران اختصاص نیافته و تنها اعتبارات ناچیز مصوب شورای شهر به سازمان مدیریت بحران شهر تهران تخصیص پیدا کرده است.

مازیار حسینی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز یاد آور شد: در سنوات گذشته بودجه مدیریت بحران به استانداریها اختصاص می یافت، اما چون ستاد مدیریت بحران شهر تهران مستقل از استانداری است، هیچ گاه بودجه ای اختصاص پیدا نکرده است.

به گفته حسینی، مدیریت بحران موضوعی فرا دستگاهی است که باید در سه برنامه 5 ساله به یک سطح مطلوب از ایمنی برسیم.

وی به فقدان برنامه و بودجه در دستگاه های اجرایی حاضر در ستاد مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: با همت شورای دوم و سوم در مجموعه شهرداری سعی شد تا برنامه هر یک از سازمانها تدوین شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران خاطر نشان کرد: در حال حاضر مشخص شده که کدامیک از سازمانها دارای برنامه و یا فاقد آن هستند، ضمن آنکه برنامه 12 ساله مدیریت بحران در سال 84 تدوین و به تصویب شورای شهر رسیده است.

وی در ادامه افزود: مجموعه دستگاه های موجود در ستاد مدیریت بحران شهر تهران سالانه به 452 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در نهایت به علت کمبودهای موجود، پس از بررسی های لازم رقم 56.9 میلیارد تومان در سال 87 در نظر گرفته شد که 50 درصد برآورد اولیه است.