مجوز فعالیت 80 غرفه دار در بازارهای میوه و تره بار مشهد باطل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهریار ناظری بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ناظران بازارهای الگویی میوه و تره بار از سه ماه اخیر با متخلفان برخورد و از ادامه کار آنان جلوگیری کرده اند.

رئیس اداره میادین سازمان میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد بیان داشت: درگیری با سایر متصدیان غرف و کارکنان عدم رعایت شئون اخلاقی و اسلامی، به کارگیری نیروهای فاقد صلاحیت از جمله دلایل تخلف این افراد است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت غرفه داران متخلف به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

ناظری از تدوین کلیات طرح هدف گذاری در بازارهای الگویی این شهرستان خبر داد.

وی تصریح کرد: مشتری مداری، رعایت کیفیت، نرخ گذاری و نظارت بر نرخ از جمله محورهای این طرح است.