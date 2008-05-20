به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین اعلام کرد محمدحسین صفار هرندی در این بازدید گفت: وسعت و حجم آثار و حضور چهره‌های صاحبنام جهانی در این مسابقه و انطباق و همنوایی هنر کاریکاتور با کلیت جریان خلاقیت هنری این هنر را تبدیل به مصداق واقعی و تجسم عینی هنر اصیل، متعهد و انسانی ساخته و آن را الگویی برای دیگر رشته‌ها و شاخه‌های هنری در ایران کرده است.

وی افزود: تجربه نشان داده اگر ما با تکیه بر توانمندی‌های خود در صحنه جهانی ظاهر شویم، تقلید نکنیم و حرف خود را بزنیم و زبان و نگاه مستقل منحصربفردمان را حفظ کنیم، نگاه هنرشناس همه جهان با ما همراه می‌شود و در برابر حقیقت خضوع می‌کند. این بیان و اندیشه را می‌توان به عنوان الگویی موفق در ساحت ادبیات و رمان، سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی پیاده کرد و نتایج درخشان آن را دید.

وزیر ارشاد موزه فلسطین را مکانی با ظرفیت بسیار بالا برای حرکت‌های جهانی هنر مقاومت دانست و ادامه داد: این موزه می‌تواند کانون و پایگاه تمام هنرمندان صاحب اندیشه و آرمانگرا و حق‌طلب در سراسر جهان باشد. هنر مقاومت باید از نو تعریف شود چون متعلق به ایران یا فلسطین و یک مقطع زمانی خاص نیست. هنر مقاومت صدای رسای فرهنگ، آئین، باور و اندیشه مقاومت در گستره جهانی و تاریخی است.

صفار هرندی با اعلام حمایت قطعی و همه جانبه وزارت ارشاد از تمام حرکت‌های جدی در حوزه هنر مقاومت از جمله کارگاه هنر مقاومت در موزه فلسطین گفت: قرار است گذرگاه فرهنگی هنری تهران یک صحنه دائمی برپایی گالری‌ها و عرضه آثار هنری شود و این ظرفیت، قطعاً گسترش خواهد یافت.