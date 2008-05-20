ارتباطات ایران باسایر کشورها علی رغم تحریم و قطعنامه روز افزون است

به گزارش خبرگزاری مهر، رادویکو بوگویویچ قائم مقام وزیرامورخارجه صربستان ظهر امروز با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در ابتدای این دیدار ضمن ابراز خشنودی از روند رو به توسعه مناسبات دو جانبه در تمامی زمینه ها، نقش پارلمان ها را در تعمیق و ارتقا روابط فی مابین بسیار حائز اهمیت خواند و افزود: دو کشور زمینه های فراوانی برای همکاری های دوجانبه و بین المللی و نمایندگان ملت و دولت نقش مهمی درتعمیق و ارتقا سطح مناسبات فی مابین دارند.

وی در ادامه تبلیغات غرب پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و دور از واقعیت خواند و افزود : سر و صدای غربی ها در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران یک بازی سیاسی است و علیرغم همه این فشارها و تحریم ها و قطعنامه ها ارتباطات ایران با سایر کشورها در حال توسعه و گسترش روزافزون است .

بروجردی در ادامه با بیان اینکه دوران انحصار دانش ها و علوم سپری شده است به استفاده صلح آمیز کشورمان از انرژی هسته ای اشاره کرد و گفت: ایران در زمینه مسائل هسته ای خواستار چیزی فراتر از NPT و مقررات آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیست .

وی با بیان این که باید به سوی جهانی بدون سلاح هسته ای حرکت کنیم افزود: قدرت هایی که نسل جدید بمب های هسته ای را ساخته و آزمایش می کنند باید از سوی جامعه جهانی مورد سئوال قرار گیرند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط منطقه و بحران های افغانستان، عراق و لبنان گفت: سیاست ایران کمک به حل این بحران ها و استقرار امنیت و ثبات پایدار در این کشورها است، اما آمریکا برای توجیه حضورش در منطقه علاقمند است این بحران ها به صورت کنترل شده ادامه یابد.

بر اساس این گزارش رادویکو بوگویویچ قائم مقام وزیرامورخارجه صربستان نیز در این دیدار بر علاقمندی کشورش برای توسعه و گسترش مناسبات همه جانبه با ایران تاکید کرد و گفت: ایران برای صربستان یک شریک بسیار مهم است.

وی افزود: صربستان خواستار توسعه و تقویت مناسبات اقتصادی، سیاسی و پارلمانی با ایران است.

قائم مقام وزیرامورخارجه صربستان در ادامه با اشاره به برنامه هسته ای کشورمان گفت: صربستان همواره از حق همه کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کرده است.