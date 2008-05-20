به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق افزود : صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهایت‌نگر، حافظ و بانک صادرات ایران از اوایل فروردین ماه امسال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا و خبرگان از اوایل اردبیهشت‌ماه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران و پیشتاز با مدیریت کارگزاری مفید به تازگی فعالیت خود را در بازار آغاز کرده‌اند.

رضا کیانی اظهار داشت : تاکنون 339 سرمایه‌گذار حقیقی و 26 سرمایه‌گذار حقوقی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز بیشترین تعداد سرمایه‌گذار و منابع را جذب کرده است، گفت : این صندوق از 186 سرمایه‌گذار حقیقی، 4 سرمایه‌گذار حقوقی و درمجموع یک میلیارد و 428 میلیون تومان منابع مالی بهره‌مند شده است.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیشتاز با 88 درصد تملک اشخاص حقیقی واحدهای سرمایه‌گذاری بیشترین و کارگزاری بانک صادرات با 10 درصد تملک اشخاص حقیقی کمترین درصد را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.

کیانی با بیان اینکه ضوابط حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرف تدوین است، اظهار داشت : در عرضه اولیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سهمیه یک جایگاه معاملاتی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافت.

وی ادامه داد : این امر باعث شد تا کارگزارانی که مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را برعهده دارند از سهمیه بیشتری برای تخصیص آن صرفا به صندوق‌های تحت مدیریت خود برخوردار شوند.

رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار امیدواری کرد با نهایی‌شدن این ضوابط ، حمایت بیشتری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار انجام شود.