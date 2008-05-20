مس می تواند فصل آینده مدعی قهرمانی باشد / به نشانه اعتراض ابومسلم را ترک کردم

پرویز مظلومی که عصر امروز به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال مس کرمان معرفی شد در گفتگو با مهر گفت: این تیم پتانسیل بالای دارد که با تقویت بیشتر آن می تواند سال آینده یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ برتر باشد.

وی با بیان اینکه از ابتدای هفته آینده به کرمان سفر کرده و هدایت این تیم را بصورت رسمی برعهده می گیرد، ادامه داد: شرایط این تیم از نظر امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و همچنین داشتن تماشاگران متعصب بسیار مطلوب است که همین موضوع کار کردن در این تیم ها را سخت می کند زیرا تماشاگران از ما نتیجه می خواهند.

سرمربی جدید تیم فوتبال مس کرمان همچنین خاطرنشان کرد: دراین مدت تیم های متعددی خواهان من بودند اما دنبال بازار گرمی نبودم و بی سر و صداترین قرارداد را بستم. امروز با انتخاب مس کرمان دیگر پشت سرم را نگاه نمی کنم و با قدرت کارم را در این تیم آغاز می کنم.

وی در خصوص دلایل جدایی اش از ابومسلم اظهار داشت: با توجه به حمایت مدیران و تماشاگران، در مشهد بسیار راحت بودم اما مسئولان این شهر هیچگونه حمایتی از این تیم نداشتند و به عنوان اعتراض به این برخوردها مشهد را ترک کردم.

مظلومی در پایان با تشکر زحمات تمام کسانی که در این مدت به موفقیت ابومسلم کمک کردند، گفت: ابومسلم این توانایی را دارد که به عنوان یکی از تیم های مطرح ایران در مسابقات به میدان برود اما مسئولان مشهد برای حمایت از این تیم حتی کوچکترین اقدامی را انجام ندادند.