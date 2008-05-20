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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۰۱

جشنواره فیلم مسکو "به همین سادگی" را برگزید

جشنواره فیلم مسکو "به همین سادگی" را برگزید

نمایندگان جشنواره فیلم مسکو پس از تماشای فیلم سینمایی "به همین سادگی" در بازار فیلم کن، خواستار حضور این فیلم در سی‌امین دوره جشنواره مسکو شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد اخبار رسیده از زیر چتر سینمای ایران در جشنواره فیلم کن حاکی از آن است که نمایندگان جشنواره مسکو از هنگامه قاضیانی بازیگر "به همین سادگی" نیز برای حضور در این جشنواره دعوت کرده‌اند.

"به همین سادگی" بر اساس فیلمنامه مشترک سیدرضا میرکریمی و شادمهر راستین داستان یکروز از زندگی و دغدغه‌های زنی خانه دار را به تصویر می‌کشد. جشنواره فیلم مسکو از جشنواره‌های معتبر جهانی است و بیش از نیم قرن سابقه برگزاری دارد.

فیلم سینمایی "به همین سادگی" تولید مشترک میرکریمی و سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری است و در جشنواره فیلم فجر دوره بیست و ششم چند جایزه در بخش‌های سینمای ایران و بین‌الملل به دست آورد.

کد مطلب 686795

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