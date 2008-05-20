علیرضا فغانی داور دیدار تیم های فوتبال "یاران مرادی" و "رسانه ورزش" شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار ساعت 30/9 صبح روز پنجشنبه دوم خردادماه بین دو تیم " یاران مرحوم فریبرز مرادی" و "رسانه ورزش" به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر و یادبود زنده یاد فریبرز مرادی بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.

قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان برعهده خواهد داشت و رسول فروغی و محمدرضا منصوری به عنوان کمک های اول و دوم وی را همراهی خواهند کرد.

در این دیدار که به همت اعضای تیم فوتبال " رسانه ورزش " و باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن تهران برگزار می شود، تیم فوتبال منتخب رسانه های ورزشی متشکل از خبرنگاران، گزارشگران و عکاسان روزنامه های ورزشی ، خبرگزاری ها و صدا و سیما رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

تیم " رسانه ورزش" از آبان ماه سال 1386 فعالیت خود را با حضور چهره های جوان رسانه های ورزشی کشور آغاز کرد و پس از چند ماه فعالیت در مراسمی به مناسبت روز سوم خرداد و یادبود زنده یاد فریبرز مرادی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

ضمن اینکه بسیاری از مسئولان رده بالای ورزش، مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال ، کمیته ملی المپیک، مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری ، مدیران صدا وسیما، سردبیران روزنامه های ورزشی، پیشکسوتان دو تیم استقلال و پرسپولیس و.... به این مراسم دعوت رسمی شده اند.

قرار است در حاشیه این دیدار از خانواده مرحوم فریبرز مرادی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه پرسپولیس تقدیر شود. مرحوم فریبرز مرادی روز هشتم اردیبهشت ماه سالجاری در حالی که 43 سال سن داشت بر اثر برق گرفتگی با دنیای فانی وادع کرد.