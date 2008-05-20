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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

علیرضا فغانی داور دیدار تیم های فوتبال "یاران مرادی" و "رسانه ورزش" شد

علیرضا فغانی داور دیدار تیم های فوتبال "یاران مرادی" و "رسانه ورزش" شد

دیدار گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر و یادبود زنده یاد فریبرز مرادی را داور بین المللی فوتبال کشورمان قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار ساعت 30/9 صبح روز پنجشنبه دوم خردادماه بین دو تیم " یاران مرحوم فریبرز مرادی" و "رسانه ورزش" به مناسبت سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر و یادبود زنده یاد فریبرز مرادی بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه پرسپولیس، در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار خواهد شد.

قضاوت این دیدار را علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان برعهده خواهد داشت و رسول فروغی و محمدرضا منصوری به عنوان کمک های اول و دوم وی را همراهی خواهند کرد.

در این دیدار که به همت اعضای تیم فوتبال " رسانه ورزش " و باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن تهران برگزار می شود، تیم فوتبال منتخب رسانه های ورزشی متشکل از خبرنگاران، گزارشگران و عکاسان روزنامه های ورزشی ، خبرگزاری ها و صدا و سیما رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

تیم " رسانه ورزش" از آبان ماه سال 1386 فعالیت خود را با حضور چهره های جوان رسانه های ورزشی کشور آغاز کرد و پس از چند ماه فعالیت در مراسمی به مناسبت روز سوم خرداد و یادبود زنده یاد فریبرز مرادی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

ضمن اینکه بسیاری از مسئولان رده بالای ورزش، مسئولان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون فوتبال ، کمیته ملی المپیک، مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری ، مدیران صدا وسیما، سردبیران روزنامه های ورزشی، پیشکسوتان دو تیم استقلال و پرسپولیس و.... به این مراسم دعوت رسمی شده اند.

قرار است در حاشیه این دیدار از خانواده مرحوم فریبرز مرادی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان و باشگاه پرسپولیس تقدیر شود. مرحوم فریبرز مرادی روز هشتم اردیبهشت ماه سالجاری در حالی که 43 سال سن داشت بر اثر برق گرفتگی با دنیای فانی وادع کرد.

کد مطلب 686798

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