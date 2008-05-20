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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۲۶

قویدل "عقرب" را برای سحر می‌سازد

قویدل "عقرب" را برای سحر می‌سازد

امیر قویدل فیلم سینمایی "عقرب" را به تهیه‌کنندگی محسن جاهد برای شبکه جهانی سحر می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه سحر اعلام کرد فیلمنامه "عقرب" را فتانه یعقوبی به نگارش درآورده که پس از چند بازنویسی به زودی به اتمام می‌رسد و وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود.

داستان فیلم "عقرب" روایتی از نفود افراد یک گروه ضد امنیت ملی به ایران است و بخشی از قصه در انگلستان و اوکراین می‌گذرد. فیلم حول محور یک شخصیت زن محوری به نام ورونیکاست که نقش او را یک بازیگر اوکراینی ایفا می‌کند.

گروهی از بازیگران خارجی و ایرانی در این فیلم بازی می‌کنند و احمد نجفی نیز در انتخاب بازیگران مشارکت خواهد داشت. شبکه جهانی سحر در سال جدید ساخت فیلم و مجموعه‌های متعدد چون "جلال‌الدین" و همین فیلم را در برنامه‌های خود پیش‌بینی کرده است.

کد مطلب 686802

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