به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه سحر اعلام کرد فیلمنامه "عقرب" را فتانه یعقوبی به نگارش درآورده که پس از چند بازنویسی به زودی به اتمام می‌رسد و وارد مرحله پیش‌تولید می‌شود.

داستان فیلم "عقرب" روایتی از نفود افراد یک گروه ضد امنیت ملی به ایران است و بخشی از قصه در انگلستان و اوکراین می‌گذرد. فیلم حول محور یک شخصیت زن محوری به نام ورونیکاست که نقش او را یک بازیگر اوکراینی ایفا می‌کند.

گروهی از بازیگران خارجی و ایرانی در این فیلم بازی می‌کنند و احمد نجفی نیز در انتخاب بازیگران مشارکت خواهد داشت. شبکه جهانی سحر در سال جدید ساخت فیلم و مجموعه‌های متعدد چون "جلال‌الدین" و همین فیلم را در برنامه‌های خود پیش‌بینی کرده است.