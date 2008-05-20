قدردانی اعضای شورا از افتخار آفرینی تیم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در جلسه امروز شورای شهر با اشاره به پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی روز شنبه مقابل تیم سپاهان و قهرمانی در لیگ برتر فوتبال، تصریح کرد: تیم پرسپولیس یک تیم تهرانی است که برای شهر افتخار کسب کرده است و باید به نحوی شایسته از آن تقدیر شود.

وی افزود: حمایت کننده اصلی این تیم، شهرداری تهران است و 2 عضو شورای شهر نیز عضو هیئت مدیره این باشگاه هستند و بنابراین وظیفه داریم تا قهرمانی این تیم را تبریک بگوییم.

در این بین حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر و مشاور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز خواستار فرستادن صلوات برای سلامتی همه دوستداران تیم پرسپولیس شد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز خطاب به حبیب کاشانی افزود: همه در موفقیت تیم پرسپولیس و پیروزی شما سهیم هستند، حتی آقای دانشجو که عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال است.

وی گفت: این تیم به همه درس پشتکار و امیدواری داد چنانچه تا آخرین لحظات مایوس نشدند.

رئیس شورای شهر همچنین ابراز امیدواری کرد تا تیم پرسپولیس در صحنه های بین المللی هم موفق شود.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر و مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز با تشکر از حضور پر شور مردم ، خاطر نشان کرد: باید در این قهرمانی از همه از جمله شرکت واحد، نیروی انتظامی و ... تشکر و قدردانی کرد.