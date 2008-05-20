سهمیه لیگ حرفه ای فوتبال آسیا برای 11 کشور / 4 سهمیه مشروط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد: ژاپن، کره جنوبی، ایران، استرالیا، چین، اندونزی، اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات و هند کشورهایی بودند که پس از بررسی های انجام شده و با داشتن حداقل های مقررات حضورشان در بازیهای لیگ حرفه ای تصویب شد.

کاپیتان کاوابوچی در صحبت های ابتدای نشست گفت: " نتیجه این ارزیابی ها بر اساس تحقیقات طولانی و مذاکرات مثمر ثمر بود و ما را به داشتن رقابت هایی با کیفیت بالاتر امیدوار کرد".

کمیته لیگ حرفه ای AFC با در نظر گرفتن A (دارای همه شرایط)، B (حصول اطمینان برای رعایت شرایط تا اکتبر 2008)، C (نداشتن اطمینان از رعایت شرایط تا اول اکتبر 2008) ، D (رعایت نکردن شرایط) همه 21 فدراسیون عضو را برای لیگ قهرمانان سال بعد ارزیابی کرد.

در این بین تنها کشور ژاپن بود که توانست در همه زمینه ها نمره A بگیرد. 10 فدراسیون دیگر نمره B گرفتند که نشان می دهد کمیته به ارتقا آنها و تلاش شان برای تامین شرایط لازم تا اول اکتبر 2008 امیدوار است. شش فدراسیون دیگر نیز C گرفتند که یعنی در شرایط نامطمئنی هستند و چهار کشور نیز نمره D بدست آوردند.

با این وجود اگر فدراسیون هایی که نمره B گرفته اند ( ایران همین نمره را بدست آورده است) نتوانند تا تاریخ اول اکتبر شرایط تعیین شده را (به غیر از تجاری بودن باشگاه هایشان) بدست آورند، نمی توانند درلیگ شرکت کنند. این مقررات شامل حال تیم هایی نیز می شود که ممکن است در پلی آف موفق شوند و شرایط صعود به لیگ قهرمانان را بدست آورند.

این آخرین مهلت برای تبدیل باشگاه ها به مراکز تجاری تا تاریخ 15 دسامبر خواهد بود و گرنه آن کشور از لیگ حرفه ای محروم خواهد بود. بعد از کنترل دوباره شرایط در 15 دسامبر، تصمیم نهایی گرفته می شود و برای تایید پایانی، تصمیم به کمیته اجرایی 25 نوامبر ارجاع خواهد شد.

کنفدراسیون فوتبال امیدوار است که فدراسیون ها با ساماندهی باشگاه ها بتوانند رقابت و جذابیت بازیها را بالاتر ببرند و درآمد بیشتری را نصیب خود کنند.

در بازیهای جدید که از سال آینده آغاز می شود تیم های قهرمان و نایب قهرمان جام AFC سال 2008 می توانند با بازی پلی آف به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کنند تا برای اولین بار به کشورها و باشگاه فرصت داده شود تا به قهرمانی لیگ آسیا برسند.

شرایط لیگ قهرمانان برای سال های 2009 و 2010 خواهد بود و بعد از آن فدراسیون هایی که بتوانند خود را با این مقررات تطبیق دهند می توانند از سال 2011 در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند.