بوش جنایتکار جنگی است/ ضعف همپیمانان آمریکا در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه چاپ لندن درمقاله ای با اشاره به سیاست دوگانه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درقبال همپیمانان عربش درمنطقه بویژه مصر نوشت: بوش که نقض های مکررحقوق بشر، سلب آزادی های مدنی و زندانی شدن مخالفان سیاسی را درمصر نادیده می گیرد نمی تواند از دموکراسی ونقض حقوق بشرسخن بگوید .

این روزنامه اضافه کرد: بوش تنها رئیس جمهوردرتاریخ است که تمام ارزشها، قوانین و مقررات دموکراسی را زیرپا گذاشت و آن هنگامی نمود پیدا کرد که به عراق حمله کرد و سبب کشته شدن بیش ازیک میلیون نیم نفر از فرزندان ملت عراق و آوارگی 5 میلیون نفر دیگر شد و این بزرگترین نقض حقوق بشر و معاهدات بین المللی است .



روزنامه مذکورافزود : درست است که زندانهای کشورهای عربی بویژه کشورهای به اصطلاح میانه رو و همپیان دولت آمریکا مملواززندانیان سیاسی است اما این هم درست است که بوش نام خود را به عنوان اولین رئیس جمهورآمریکا درتاریخ جز مجرمانی ثبت کرد که زندان ابوغریب را درعراق ساخت و هزاران بی گناه عراقی را در آن زندانی کرد و زشت ترین انواع شکنجه و آزار روحی و روانی و بدنی علیه زندانیان به مدت بیش از 5 سال متوالی بدون ثابت شدن حتی یک مورد ازاتهام آنها وبدون سپردان زندانیان به دادگاه عدالت اعمال کرد.

روزنامه القدس العربی یاد آورشد: دموکراسی مورد نظر دولت بوش به منطقه نرسید زیرا دولت های متوالی درآمریکا ثبات و امنیت را برآزادیهای مدنی ترجیح دادند حتی اگر این ثبات بدست رژیم های دیکتاتور، سرکوبگر، ظالم درحق ملت ها باشد بنابراین بوش زشت ترین انواع شکنجه را درحق ملت های منطقه اعمال کرد.



این روزنامه تصریح کرد :کسی که به تامین منافع آمریکا خدمت و برای هیمنه و تسلط واشنگتن برمنطقه تلاش کند و با رژیم جعلی اسرائیل رابطه برقرارنماید او بهترین حاکم نزد دولت های متوالی آمریکا اعم از طیف دموکرات وجمهوریخواه است اما کسی که سرنافرمانی علیه آمریکا بردارد ازنظر دولت بوش او دیکتاتورو نقض کننده حقوق بشرمحسوب می شود و باید با ابزارانزوا، محکومیت و تحریم اقتصادی مجازات شود همانند سوریه، ایران، حزب الله، جنبش های مقاومت اسلامی درفلسطین اشغالی و عراق.



روزنامه القدس العربی یاد آورشد: شاید آنچه که درسخنرانی بوش از توهین و اهانت به رژیم های حاکم عرب بویژه دولت حسنی مبارک رئیس جمهوری مصرصورت گرفت درس عبرتی برای کشورهای همپیمان عرب آمریکا درمنطقه باشد تا ازخط همسویی و پیروی از سیاست های توسعه طلبانه آمریکا خارج شوند و باردیگر برملت هایشان تکیه کنند.

به نوشته این روزنامه، دولت های عرب به اصطلاح میانه روباید برای آزادیهای مدنی، برقراری دموکراسی، بهبود وضع معیشتی مردم خود ونیزقطع دست مافیای فساد اقتصادی نفوذ کرده در ساختاروموسسات اصلی دولتشان تلاش کنند .



این روزنامه عرب زبان با بیان اینکه بوش تنها رژیم اسرائیل رابه عنوان همپیمان خود درمنطقه انتخاب کرده است، نوشت: دولت بوش نیزبرای تامین منافعش به همپیمانان عرب خود به عنوان دست نشانده درجه دو نگاه می کند.

به نوشته این روزنامه، بوش سیاست های خود را با ایجاد ترس و وحشت ودخالت درامورداخلی کشورهای عربی ونیزسازماندهی مخالفان علیه دولت ها برآنها تحمیل می کند بنابراین خانه های دولت های عربی همپیمان دولت آمریکا ضعیف تر از خانه عنکبوت است .

روزنامه القدس العربی با بیان اینکه ما همراه با دموکراسی ومخالف همه رژیم های دیکتاتوری هستیم تصریح کرد: ما همچنان بر موضع ازبین رفتن رژیم های عربی دیکتاتورو جایگزین شدن رژیم های دموکراسی باقی می مانیم. رژیم هایی که درسیاست گذاری، تشکیل دادگاه وموسسات قانونی منتخب مستقل عمل می کنند بنابراین ما نمی توانیم سخنرانی مجرمان جنگی نظیر بوش را درخصوص حقوق بشرو دموکراسی بپذیریم .