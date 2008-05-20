سومین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و غنا آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسکندری وزیر جهادکشاورزی در سومین اجلاس کمیسیون دائمی مشترک همکاری های ایران و غنا در تهران گفت: اهداف مناسبات خارجی ایران بر اساس مصالح نظام و منافع ملی با راهبرد عزت، حکمت و مصلحت برای ارتقاء جایگاه و اعتبار کشور در عرصه های ممتاز جهانی و تعامل موثر با کشورهای دوست، مستقل و غیر متعهد برنامه ریزی می شود.

وی افزود: در رویکرد بین المللی دولت نهم با تاکید بر اصل عدالت گستری برای رفع محرومیت از چهره جهان و گسترش مهرورزی برای دستیابی به صلح و آرامش، همکاری های دوجانبه با کشورهای حوزه آفریقا از اهمیت خاصی برخوردار است.

اسکندری با بیان اینکه کشور غنا در دستور کار همکاری های بین المللی ایران قرار دارد، افزود: فعالیت دیرینه دفتر نمایندگی جهاد کشاورزی در کشور غنا بیانگر اهمیت و ارجحیت مناسبات دو کشور است.

وی با اشاره به وقفه 6 ساله در روند برگزاری کمیسیون مشترک ایران و غنا، تصریح کرد: برنامه ریزی اجلاس سوم به منظور توسعه و تحکیم همکاری های دو جانبه در دستور کار قرار گرفت و انتظار می رود این رویداد مهم بستر مناسبی را برای تحقق اهداف مورد نظر دو کشور فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی اولویت اجلاس تهران را ارتقای روابط میان دو کشور از وضعیت موجود به سطح مطلوب خواند و گفت: ایران برای مشارکت فعال و حضور اثر گذار در برنامه ملی توسعه غنا اعلام آمادگی می نماید و حضور گسترده بخش های دولتی و غیر دولتی دو کشور در اجلاس تهران نیز تاکیدی مجدد بر این رویکرد هدفمند است.

وی بیان کرد: با توجه به تجارب دو اجلاس گذشته انتظار می رود اجلاس تهران با راهبردی کارآمد، اولویتهای همکاری دو جانبه را با بهره گیری از ساز و کارهای موثر تبیین کند و در چارچوب برنامه ریزی اجرایی روند دستیابی به اهداف مورد نظر تسهیل شود.

اسکندری اظهار داشت: با توجه به اهمیت مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور در اجلاس سوم آغاز مذاکرات موافقتنامه های پایه ای - اقتصادی با تلاش هیئتهای دو کشور مورد اهتمام خواهد بود تا با اتخاذ ابزارهای قانونی مورد نیاز، پیشبرد برنامه های مقرر به منظور توسعه تجارت دو جانبه پیگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نزدیکی دیدگاه ها و مواضع سیاسی دو کشور، تصریح کرد: در این راستا ضرورت گسترش روابط دیپلماتیک نیز در دستور کار اجلاس تهران قرار دارد و انعقاد سند همکاری های دو جانبه نیز پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه همکاریهای دو جانبه در زمینه صنعت، انرژی ، فناوری نیز در سطح مورد انتظار پیشرفت نداشته است افزود: مذاکرات کارشناسی هیئت های دو کشور در تهران باید راهکارهای اجرایی برای برون رفت از وضعیت کنونی را ارائه نماید و گسترش فعالیت شرکت های ایرانی در صنعت نفت، گاز، آب و برق غنا باید با تاکید ویژه ای پیگیری شود.

اسکندری همکاری های کشاورزی را به عنوان یکی از محورهای اساسی در مناسبات دو کشور مطرح کرد و افزود: در بخش روابط علمی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی روند پیگیری همکاری های دو جانبه با توفیق بیشتری همراه بوده است.