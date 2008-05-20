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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۷:۲۸

خوابگاه بیماران خاص خراسان شمالی در بجنورد احداث می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی گفت: یک هزار و 200 متر زمین برای ساخت خوابگاه ویژه بیماران خاص از سوی سازمان مسکن و شهرسازی اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدابراهیم کاظمی عصر امروز در کارگروه اجتماعی خراسان شمالی اظهار داشت: بیماران خاص در این خوابگاه که به امکانات مورد نیاز تجهیز می شوند، می توانند برای اقامت موقت برای درمان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بیماران خاصی که از شهرستانها برای مداوا به مرکز استان خراسان شمالی مراجعه می کنند، برای اقامت شبانه جهت پیگیری درمان با مشکل مواجه هستند.

رئیس کارگروه اجتماعی استان خراسان شمالی بیان داشت: سازمان مسکن و شهرسازی استان بنا به درخواست کارگروه اجتماعی زمین مورد نیاز را برای ساخت خوابگاه بیماران خاص تامین کرده است.

کاظمی افزود: خوابگاه بیماران خاص از محل اعتبار استانی و ملی ساخته و تجهیز می شود تا بیماران بتوانند با اقامت در این خوابگاهها پیگیر درمان خود شوند.

وی یادآور شد: در بخشی از زمین اختصاصی، سالن ورزشی مناسب نیز با امکانات ورزشی ساخته می شود و در اختیار بیماران خاص قرار می گیرد و بنیاد بیماران خاص استان می تواند از این امکانات برای بیماران این بخش استفاده نماید. 

کد مطلب 686809

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