به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی، بعدازظهر دوشنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند استان اظهار کرد: لازم است نظام مسائل حوزه پسماند به‌صورت دقیق و تفکیک‌شده در بخش‌های شهری، روستایی و پسماندهای درمانی توسط محیط زیست استخراج شود تا جلسات کارگروه به شکل هدفمند و تخصصی برگزار شود و از طرح موضوعات پراکنده جلوگیری شود.

بررسی مسائل پسماند به تفکیک شهرستان‌ها در جلسات آینده

وی افزود: در جلسات آینده، مسائل پسماند به تفکیک شهرستان‌ها بررسی خواهد شد و شهرداری‌ها موظف هستند پیش از برگزاری جلسات، گزارش اقدامات خود را در قالب پاورپوینت ارائه کنند تا وضعیت هر شهرستان به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

برگزاری جلسات ویژه برای شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و دورود

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: در همین راستا، آمادگی داریم از هفته آینده جلسات ویژه برای بررسی وضعیت پسماند در شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و دورود به عنوان سه شهر پرجمعیت استان برگزار کنیم.

ضرورت برگزاری جلسات مشترک شهرداری‌ها با پیمانکاران پسماند بیمارستانی

مجیدی بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک میان شهرداری‌ها، پیمانکاران جمع‌آوری پسماند بیمارستانی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد و افزود: شهرداری‌ها باید شناخت دقیقی از پیمانکاران طرف قرارداد بیمارستانی داشته باشند و وظایف آنان به‌صورت شفاف مشخص شود.

وی یادآور شد: رعایت اصول ایمنی برای کارگران فعال در حوزه جمع‌آوری پسماندهای عفونی و جلوگیری از مخاطرات ناشی از تماس با زباله‌های پزشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تعیین تکلیف سهم شهرها و روستاها از عوارض آلایندگی

معاون عمرانی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: با حضور اداره‌کل امور مالیاتی، اداره‌کل محیط زیست و دفاتر امور شهری و روستایی، سهم شهرها و روستاها از عوارض آلایندگی باید مشخص و تعیین تکلیف شود تا مناطقی که متحمل آثار زیست‌محیطی فعالیت واحدهای صنعتی هستند بتوانند از منابع قانونی برای ارائه خدمات و جبران خسارت‌های محیطی بهره‌مند شوند.

برگزاری جلسات شهرستانی برای بررسی مشکلات پسماند روستاها

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان، خواستار برگزاری جلسات شهرستانی برای بررسی مشکلات پسماند دهیاری‌ها و روستاها شد و افزود: با محوریت دفتر امور روستایی استانداری، مشکلات روستاهای هر شهرستان باید به‌صورت جداگانه بررسی و برای آن‌ها راهکار اجرایی ارائه شود.

برخورد قانونی با متخلفان رهاسازی نخاله‌های ساختمانی

وی با اشاره به معضل رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در حریم جاده‌ها و مسیرهای مواصلاتی گفت: استفاده از ظرفیت دوربین‌های نظارتی، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این تخلفات داشته باشد.

مجیدی گفت: متأسفانه در برخی نقاط شاهد رهاسازی گسترده نخاله‌ها هستیم و لازم است برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.

جلب مشارکت مردمی با نصب بنرهای اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی

مجیدی بر ضرورت جلب مشارکت مردمی نیز تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها و اداره‌کل راهداری باید با نصب بنرها و تابلوهای اطلاع‌رسانی و همچنین بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، شهروندان را برای گزارش موارد تخلف و رهاسازی نخاله‌ها در سطح شهرها و جاده‌ها ترغیب کنند.

پایش میدانی و تصادفی روند دفن پسماند توسط محیط زیست

وی همچنین از اداره‌کل محیط زیست خواست روند دفن پسماند در شهرهای استان را به‌صورت میدانی و تصادفی مورد پایش قرار داده و میزان تحقق فرآیندهای اعلام‌شده توسط شهرداری‌ها را در جلسه آینده گزارش کند.

توزیع کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیکی؛ اقدامی فرهنگی ارزشمند

معاون عمرانی استاندار لرستان اقدام اداره‌کل محیط زیست در توزیع کیسه‌های پارچه‌ای به جای پلاستیکی را اقدامی فرهنگی و ارزشمند عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها نیز می‌توانند با همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان محیط زیست و گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت روابط عمومی خود، برنامه‌های مشابهی را در سطح شهرستان‌ها اجرا کنند.

تعیین هزینه‌های مدیریت پسماند با هماهنگی دفاتر امور شهری و روستایی

وی درباره استفاده مشترک شهرهای کوچک و دهیاری‌ها از سایت‌های دفن پسماند مراکز شهرستان‌ها اظهار کرد: هزینه‌های این خدمات باید با هماهنگی دفاتر امور شهری و روستایی استانداری و بر اساس آنالیزهای کارشناسی تعیین شود تا ضمن رعایت عدالت، هزینه‌های مدیریت پسماند نیز تأمین شود.

تأکید بر تعامل و همکاری پیش از ورود به برخوردهای قانونی

مجیدی با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری میان محیط زیست، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: هدف همه دستگاه‌ها مدیریت صحیح پسماند است و پیش از ورود به مراحل قضایی و برخوردهای قانونی، باید از ظرفیت تذکر، هماهنگی و پیگیری برای رفع مشکلات استفاده شود.