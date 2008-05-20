سه فروند شناور پایلوت هدایتگر به آب انداخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد رحمتی ظهر امروز در مراسم به آب اندازی این سه شناور راهنما در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هرمزگان به سرعت در مسیر توسعه به پیش می رود و لازم است تا در مسیر این توسعه بسترهای لازم برای پذیرش محورهای جدید سرمایه گذاری فراهم شود و احداث فاز دو توسعه بندر شهید رجایی، دو محوره سازی ریل راه آهن بندرعباس - بافق و احداث باند دوم محور ترانزیتی بندرعباس - سیرجان از فعالیتهای گسترده دولت در این مسیر به شمار می رود.

وی گفت: بهره برداری از سه شناور راهنمابر در بندرشهید رجایی که با اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال خریداری شده، موجب می شود تا پهلوگیری شناورهای عظیم الجثه در این بندرگاه با سهولت بیشتری انجام شود و سامانه های ناوبری این شناورها امکان پهلوگیری در شرایط نامطلوب جوی را نیز فراهم می کند.

رحمتی با اشاره به طرح احداث فاز دوم توسعه بندر شهید رجایی هرمزگان بیان داشت: برای ساخت کامل این پروژه 200 میلیون دلار اعتبار مورد نیاز است که بالغ بر 80 میلیون دلار کسری اعتبار در انجام آن وجود دارد که امیدواریم با همراهی بانک مرکزی که در مرحله اول توسعه نیز مشارکت مطلوبی در انجام طرح صورت داد، بتوانیم پروژه را هر چه سریعتر به اتمام برسانیم.

وزیر راه و ترابری با اشاره به تخصیص اعتبار 70 میلیارد تومانی برای تکمیل باند دوم محور بندرعباس - سیرجان عنوان کرد: در کل محور، پیمانکاران مشغول فعالیت گسترده در سراسر مسیر هستند و امیدواریم امسال نیز بتوانیم 100 کیلومتر از مسیر را به این محور ترانزیتی اضافه کنیم تا در پایان سال 88 با تکمیل باند دوم کل مسیر شاهد دوبانده بودن مسیر بندرعباس تا تهران باشیم.

وی بر لزوم به کارگیری نیروهای بومی در انجام و هدایت طرحها تاکید کرد و گفت: بار سنگینی از انجام این طرحها بر دوش مردمان این منطقه است و لازم است به هنگام به ثمر رسیدن این پروژه ها از نیروهای بومی به منظور هدایت و مدیریت کارها استفاده شود.

شناورهای هدایت گری که امروز با حضور وزیر راه به آب انداخته شد، 17 متر طول داشته و با 5/4 متر پهنا با صرف اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال خریداری شده است.