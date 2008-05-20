به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد چیوتل جیوفور که این روزها فیلم "کمربند قرمز" را روی پرده دارد، برای بازی در "2012" در حال مذاکره است که عنوان آن به آخرین روزهای تمدن بشری برابر با یک تقویم باستانی مایایی اشاره دارد.
داستان فیلم با یک فاجعه جهانی آغاز میشود که دنیا را به روزهای پایانی آن میرساند و در این بین تلاش قهرمانانه بازماندگان مورد توجه قرار میگیرد. فیلمنامه را امریش و هارولد کلوزر نوشتهاند. فیلمبرداری از ژوئیه امسال در لس آنجلس آغاز میشود و قرار است سال آینده به نمایش درآید.
کیوساک نقش جکسن کرتیس، پدری تنها، نویسنده و گاهی اوقات راننده لیموزین را دارد که برای نجات خانوادهاش راهی سفری قهرمانانه میشود. جیوفور نیز در صورت توافق نقش آدریان هلمزلی مشاور علمی رئیس جمهوری را بازی میکند.
کیوساک 42 ساله که پارسال فیلم ترسناک و پرفروش "1408" را روی پرده داشت، فیلم طنزآمیز "جنگ، به ثبت رسیده" را آماده نمایش دارد که فیلمنامه آن را خودش نوشته و تهیه کرده است. او در حال حاضر در "شانگهای" میکائیل هافستروم بازی میکند.
"شیادان"، "سایهها و مه"، "گلولهها بر فراز برادوی"، "جان مالکوویچ بودن"، "های فای"، "قرارداد" و "حرمت از دست رفته" از دیگر فیلمهای کیوساک است.
امریش که به خاطر ساخت فیلمهای پرهزینه در ژانر "فاجعه" شهرت دارد، اخیرا "10 هزار سال پیش از میلاد" را روی پرده داشت. کارگردان مطرح آلمانی به زودی فیلم علمی تخیلی "سفر شگفتانگیز" به کارگردانی ریچارد فلایشر را بازسازی میکند. "روز استقلال"، "گودزیلا" و "روز پس از فردا" از دیگر ساختههای اوست.
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