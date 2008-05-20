آغاز همکاری جدید ایران و غنا در زمینه نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، "اکواسی اوسی آجی" در سومین اجلاس کمیسیون دائمی مشترک همکاری های ایران و غنا در تهران با تاکید بر تقویت همکاری بین دو کشور ایران و غنا در سومین اجلاس کمیسیون دائمی مشترک همکاری های ایران و غنا،گفت: تصمیمات کمیسیون مشترک میان دو کشور در سال 2002 به دلیل عدم فعال بودن آن تاکنون اجرایی نشده ولی امروز با برگزاری این اجلاس در راستای منفعت مردم دو کشور برنامه های مشترک عملیاتی خواهد شد.

وزیر امورخارجه جمهوری غنا با اشاره به زمینه های همکاری های مشترک میان دو کشور بیان کرد: تصمیمات این کمیسیون در مباحثی نظیر انرژی، نیرو، نفت و گاز تاکید دارد، ضمن اینکه در زمینه های بهداشتی، علوم و فناوری، حمل و نقل دریایی، تسهیلات بندری، منابع آبی، صنایع، کشاورزی، امور مالی و بانکی میان دو کشور برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی با تاکید بر همکاری های بیشتر دو کشور در زمینه های بهداشتی، کشاورزی و آموزشی، عنوان کرد: در حال حاضر حجم فعالیتهای تجاری رسمی میان دو کشور ایران و غنا در سطح پایینی قرار دارد که امیدواریم در طول برگزاری این اجلاس با اعلام و بررسی پیشنهادات این معضل مرتفع شود.

وزیر امور خارجه جمهوری غنا با اشاره به آخرین جلسه کمیسیون مشترک دو کشور در خصوص همکاری های مالی، اظهار داشت: با وجود اظهار تمایل دو کشور برای همکاری در این زمینه متاسفانه بانک توسعه صادرات پیشرفتهای اندکی در راستای تحقق این امر داشته که امیدواریم دراین اجلاس این مشکل نیز برطرف شود.

وی با اشاره به وجود پتانسیلها و ظرفیتهای بالای همکاری میان دو کشور، افزود: برنامه های این کمیسیون در صنعت نفت و گاز حاکی از آغاز فصل جدیدی از همکاری های میان دو کشور است.

"اکواسی اوسی آجی" با اشاره به تمهیدات دو کشور جهت تسهیل در سرمایه گذاری بیان کرد: اجتناب از مالیات مضاعف و فراهم کردن سرمایه گذاری، ارتقا و تامین حفاظت تجارت از تمهیداتی است که در این کمیسیون میان دو کشور اندیشیده شده است.

وی این کشور را در توسعه مشارکتهای استراتژیک با کشورهای دوست متعهد خواند و گفت: این امر به منظور گسترش اقتصاد غنا در طی دهه آینده دنبال می شود.