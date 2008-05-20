ارجاع سه طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تغییر الگوی مصرف کیسه ها، ظروف و محصولات یک بار مصرف و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت در کلیه مراکز وابسته به شهرداری تهران سلب شد و مقرر گردید تا این طرح در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی های بیشتر قرار بگیرد.

بر اساس این طرح ، فروشگاههای شهروند و میادین میوه و تره بار ملزوم خواهند بود تا در عرضه محصولات از بسته بندی هایی استفاده کنند که قابل بازیافت بوده و اثرات سوء مواد پلاستیکی را نداشته باشد.

همچنین شهرداری تهران ملزم شده است تا در جهت کاهش مصرف مواد پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف ، نسبت به انجام فرهنگ سازی از طریق برنامه های مختلف اقدام کند.

همچنین در این جلسه ، طرح تعیین بهای خدمات تشویقی و شاخصهای اقتصادی جلب مشارکت شهروندان در ایجاد و توسعه فضای سبز بر بدنه فضاهای بلااستفاده ساختمان ها در شهر تهران به کمیسیون عمران ارجاع داده شد.

این طرح پس از اظهار نظر خسرو دانشجو ، عضو کمیسیون عمران در خصوص لزوم بررسی بیشتر بر روی آن جهت بررسی بیشتر به کمیسیون عمران شورا ارجاع داده شد.

به گفته دانشجو علاوه بر ملاحظات محیط زیستی باید مسائل فنی و شهرسازی در این طرح بیشتر بررسی شود.

لایحه عوارض تفکیک اعیانی در شهر تهران

این لایحه پس از صحبت های اعضای شورا و مدیر کل وصول درآمدهای شهرداری تهران با رای اکثریت اعضا رد شد.

همچنین یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به انجام مطالعات فرهنگی و تخصیص اعتبار در بودجه های سالانه خود به پژوهش های حوزه انسانی، توسط کمیسیون فرهنگی و اجتماعی تهیه شده با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورای شهر رسید.