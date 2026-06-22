ظفرقندی: وزارت بهداشت همچنان در شرایط جنگی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در جنگ تحمیلی سوم، افزود: در حوزه تامین تجهیزات و اقلام درمانی با کمبود جدی مواجه نشدیم و نیازهای کشور در زمینه دارو، فرآورده‌های خونی، سرُم و تجهیزات مورد نیاز برای درمان مجروحان به‌ موقع تامین شد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود توقف درگیری‌ها، همچنان باید آمادگی‌های لازم در حوزه سلامت حفظ شود و نباید تصور کرد که همه تهدیدها پایان یافته است. وزارت بهداشت برنامه‌های آمادگی خود را همچنان ادامه خواهد داد.

وزیر بهداشت با اشاره به پیامدهای جمعیتی ناشی از شرایط جنگی، گفت: جابه‌جایی جمعیت و مهاجرت به برخی شهرها موجب افزایش نیازهای بهداشتی و درمانی در مناطق مقصد شده است و وزارت بهداشت موظف است خدمات مورد نیاز از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های تخصصی مانند دیالیز را در این مناطق تامین کند.

وی همچنین از طراحی ساز و کار بیمارستان‌های معین برای مدیریت شرایط بحران خبر داد و افزود: در مواقعی که یک مرکز درمانی هدف حمله قرار می‌گیرد، مراکز معین به سرعت وارد عمل شده و خدمات درمانی را پوشش می‌دهند؛ همان‌گونه که پس از آسیب دیدن بیمارستان اندیمشک، بیمارستان دزفول بخشی از خدمات را برعهده گرفت.

ظفرقندی در ادامه به موضوع تامین دارو و کنترل هزینه‌های درمان اشاره کرد و گفت: تغییرات نرخ ارز و محدودیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند بر بازار دارو تاثیرگذار است. از این رو وزارت بهداشت با همکاری مجلس در تلاش است منابع لازم برای حمایت از بیمه‌ها را تامین کند تا فشار مالی ناشی از افزایش هزینه‌ها به مردم منتقل نشود.

وی افزود: در این زمینه مکاتباتی با رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است تا حمایت‌های لازم برای تقویت بیمه‌ها و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم فراهم شود.

ظفرقندی همچنین از اقدامات وزارت بهداشت برای تامین پایدار مواد اولیه دارویی خبر داد و گفت: در حال رایزنی و توسعه همکاری با برخی کشورهای آسیایی هستیم تا زنجیره تامین مواد اولیه دارویی کشور تقویت شده و از بروز هرگونه کمبود احتمالی جلوگیری شود. در همین راستا هیئت هایی نیز برای پیگیری این موضوع به برخی کشورها اعزام شده‌اند.