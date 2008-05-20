اورژانس اجتماعی به زودی در کرمانشاه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سیاوش سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از برنامه اورژانس اجتماعی اظهار داشت: در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مشکلات آنها تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا می شود که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: یکی از برنامه های تدوین شده در کشور برای رفع یا کاهش معضلات اجتماعی، اورژانس اجتماعی است که حاصل فعالیت چندین ساله سازمان بهزیستی کشور در دفتر آسیب دیدگان اجتماعی است.

سلیمانی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی برنامه ای تلفیقی از مداخله در بحران فردی، خانوادگی و اجتماعی است، اظهار داشت: هدف اول این طرح توانمندسازی اجتماع محور در سکونت گاههای غیر رسمی است.

وی ویژگی مهم این برنامه را تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترسی بودن عنوان و تصریح کرد: این برنامه در دستور کار قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان نشود و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیرفعال شود.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان با تشریح جزئیات بیشتر این طرح یادآور شد: این برنامه قصد دارد تا مداخلات روانی و اجتماعی را جایگزین مداخلات قضایی و انتظامی نماید که این اقدام در پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

به گفته وی شناسایی آسیبهای اجتماعی شایع و در حال شیوع به صورت کشوری، منطقه ای و محلی نیز از طریق این طرح صورت خواهد گرفت.

سلیمانی اهداف این برنامه را کنترل و کاهش بحرانهای فردی، خانوادگی و اجتماعی، در دسترس قراردادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه، ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی، جایگزینی مداخلات روانی اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی و شناسایی کانونها و مناطق آسیب زا عنوان کرد.

وی گروههای هداف این برنامه را زوجین متقاضی طلاق، افراد دارای اختلاف خانوادگی، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند، کودکان خیابانی، همسران و کودکان آزار دیده، مبتلایان به اختلال هویت جنسی، دختران و پسران فراری از منزل اعلام کرد.

سلیمانی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این طرح در اواخر خرداد ماه امیدواریم بتوانیم اجرای این طرح را به سرعت در تمامی شهرستانهای استان گسترش دهیم.