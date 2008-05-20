رکورد تاریخی محمود خوردبین در تاریخ لیگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین به یک رکورد تاریخی در لیگ و لیگ برتر رسید. خوردبین تنها سرپرستی است در لیگ برتر که دو بار طعم قهرمانی را چشیده است.

در سال 80 در اولین دوره لیگ برتر که منجر به قهرمانی پرسپولیس شد، محمود خوردبین سرپرست این تیم بود. ضمناً در سالهای 77 در لیگ هشتم آزادگان و 78 در لیگ نهم آزادگان که پرسپولیس به دو قهرمانی متوالی رسید، سرپرستی این تیم بر عهده محمود خوردبین بود.

جالب اینکه محمود خوردبین در زمان بازیگری، در سال‎های 52 و 54 همراه سرخپوشان تهرانی قهرمانی جام تخت جمشید را کسب کرده بود. به هر حال محمود خوردبین تنها سرپرست باشگاهی تاریخ ایران است که چهار بار به همراه باشگاه خود قهرمان شده است و یک رکورد بیاد ماندنی از خود به جای گذاشته است و در تاریخ لیگ این رکورد جاودانه خواهد ماند و تنها کسی که می‎تواند این رکورد را جابجا کند، کسی نیست جز خود خوردبین سرپرست زحمتکش پرسپولیس.