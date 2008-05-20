به گزارش خبرگزاری مهر، "پاپوش" به تهیهکنندگی محمد صدری و بازی سیدمجید صالحی، علی صادقی، شقایق دهقان و ... داستان کمال بازاریاب شرکتی است که در آستانه ازدواج با فریده منشی مدیر عامل و دختر آبدارچی شرکت درگیر مشکلات ناشی از توزیع جنس تقلبی در بازار میشود و...
سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تولید: علیرضا محمدی، مجری طرح: سعید مهران، تصویربردار: اسماعیل آقاجانی، صدابردار: جعفر علیان، طراح گریم: حمید مهیندوست و بازیگران: اسماعیل سلطانیان، محسن قاضیمرادی، محمود بهرامی، محمد شیری، حمید مهیندوست، فلور نظری، مهوش وقاری، اصغر حیدری و محمد ابهری.
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