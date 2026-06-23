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۲ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۷

تشریح وضعیت تولید داروهای ایرانی

تشریح وضعیت تولید داروهای ایرانی

رئیس سازمان غذا و دارو، در خصوص وضعیت شرکت های داروسازی که در جنگ تحمیلی سوم بر اثر حملات دشمن آسیب دیده بودند، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی پیرصالحی، درباره وضعیت تأمین برخی داروهای تولید داخل که به دلیل حملات دشمن در جنگ تحمیلی سوم، یا مشکلات مربوط به مواد اولیه و مواد جانبی با اختلال در تولید مواجه شده بودند، گفت: خوشبختانه تولید و توزیع این داروها از سر گرفته شده و روند افزایش تولید و عرضه آنها در حال انجام است.

وی افزود: داروهایی که به دلیل محدودیت در تأمین مواد اولیه یا مواد جانبی با مشکل مواجه شده بودند، مجدداً وارد چرخه تولید شده‌اند و اقدامات لازم برای تسریع در تأمین و توزیع آنها در حال انجام است.

رئیس سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، شرایط تأمین دارو در کشور طی هفته آینده بهبود بیشتری پیدا کند.

کد مطلب 6868447
حبیب احسنی پور

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