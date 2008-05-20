آئین نامه نظارتی برای ساخت و سازهای ساحلی دریای خزر تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، وزیر مسکن و شهرسازی، عصر سه شنبه در همایش "شورای هماهنگی ساماندهی سواحل دریا" در زیبا کنار رشت اظهار داشت: سه استان شمالی برای ساماندهی دریای خزر باید با هم هماهنگ باشند تا سیاستها، اقدامات و تمهیدات دولت در این زمینه تسریع شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تعریف مشخصی از کاربری زمینهای ساحلی، باید منطقه بندی یکسانی برای این سه استان صورت گیرد.

وی اعلام کرد: پس از آزاد سازی بخش عمده ای از حریم 60 متری سواحل دریای خزر، اکنون بحث ساماندهی به صورت پایلوت در چهار کیلومتر سواحل در منطقه ساری آغاز شده است.

سعیدی کیا افزود: هر گونه طرح ساماندهی سواحل باید به رویت وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و مسکن شهرسازی برسد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور نیز در این همایش با اشاره به اینکه تا 10 سال آینده سطح آب دریای خزر به ویژه در گیلان بالا خواهد آمد باید با بررسی پهنه های دریای خزر و شناسایی نقاط پرخطر و کم خطر بر ساخت و سازهای ساحلی نظارت جدی تری صورت گیرد.

استاندار گیلان نیز در این نشست، دریای خزر را فرصتی کم نظیر برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای حاشیه خزر دانست و افزود: از 16 شهرستان گیلان 9 شهرستان، 10 شهر و 105روستا در نوار ساحلی واقع شده اند.

روح الله قهرمانی چابک بیان داشت: در حال حاضر 80 درصد سواحل گیلان که در سالهای گذشته به تصرف بخشهای دولتی و خصوصی درآمده بود، آزاد شده است.

در این همایش استانداران گلستان و مازندران نیز از وضعیت مناطق ساحلی خود گزارشی ارائه کردند.

در سومین همایش شورای هماهنگی ساماندهی سواحل دریای خزر، تازه ترین نقشه های سازمان بنادر و دریای نوردی کشور از سواحل دریای خزر همچنین ساماندهی سواحل دریای خزر و نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی در سه استان شمالی بررسی شد.

این همایش با حضور وزیر مسکن و شهرسازی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، استانداران سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان و جمعی از مدیران استان برگزار شد.