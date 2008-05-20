جشنواره جم منزلگاه حرکت به سوی سینمای مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صفار هرندی در پیام خود آورده است: هنر دفاع مقدس و پایداری مهمترین شاخصه هنر پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. تعبیر رهبر معظم انقلاب از دوران دفاع مقدس به عنوان نقطه اوج افتخار تاریخ معاصر، ضرورت توجه زبان هنر به این مقوله را تبیین کرده و وظایف هنرمندان و مدیریت فرهنگی را در این عرصه بیش از پیش خطیر میسازد.
در بخشی دیگر از پیام وزیر ارشاد آمده است: در جهان امروز نیز شاهدیم که بیداری اسلامی ملهم از جوهره مقاومت و هویت دفاع مقدس ماست. قطعاً سینمای پایداری و مقاومت بخش مهمی از سینمایی است که به عنوان سینمای مطلوب از آن یاد میکنیم و باید به سمت آن حرکت کنیم.
در ادامه پیام میخوانیم: برگزاری نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه جم همزمان با سالروز فتح خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی از جمله حرکتهای نوآورانه و جدید است که با عنایت به رویکرد اصلی آن به جوانان فیلمساز و خلاق میتواند منزلگاهی مطمئن برای حرکت به سوی سینمای مطلوب قلمداد شود.
صفار هرندی در پایان این پیام از برگزارکنندگان و دستاندرکاران جشنواره جم تشکر و برای تمام فیلمسازان حاضر در جشنواره آرزوی موفقیت کرده است.
محمدرضا جعفری جلوه معاون سینمایی وزیر ارشاد نیز به نخستین جشنواره فیلم کوتاه جم پیام داد. در این پیام آمده است: جوانههای مقاومت پایایی و پهلوانی از زمانی که تاریخ این کهن دیار دیرپای را میشناسد، در گلستان زندگی این مردمان بلندآوازه و چکامهخوان عشق و نجابت همواره شکوفا و پویا بوده است.
وی ادامه داده است: چندانکه این سرزمین پاکنهاد علیرغم هنگامههای مکرر هجوم و تلاطم کجاندیشان و متجاوزان برای ایلغار خاک ذرهای از اراده افلاکی خویش را نباخته و راستقامت ایستاده است. از خلیج مواج همیشه فارس تا وسعت آبی مازندران، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب این مام میهن همواره پویا و پایدار بوده و بر فرزندان گرد و دلاور خود بالیده است.
در بخشی دیگر از پیام جعفری جلوه به جشنواره جم میخوانیم: به راستی چگونه میتوان اوج این پهلوانی را در هشت سال حماسه جاویدان مردم ایران نادیده گرفت؟ که در آوردگاهی نابرابر این ملت نه تنها اراده افلاکی خویش که ذرهای از خاک گهرخیزش را نیز از کف نداد.
وی نوشته است: و این همان اوج شکوفایی جوانههای مقاومت است، ایران سربلند اسلامی با سروش الهی مرد اسطورهای شرقی تاریخ یعنی همان امام بر دلها نشسته در آستانه نورانی جماران به واسطه لبیک جوانان و دلاورمردمان خود دیوان شعر مقاومت تاریخ را در امتداد واقعه سترگ عاشورا با غزل عشق و جنون تمام کرد و عاشقانه سرود چو ایران نباشد تن من مباد.
معاون سینمایی وزیر ارشاد در پایان پیام خود آورده است: و چه زیباست به نظاره نشستن جشنواره فیلم جوانههای مقاومت "جم" در فراروی چشمهای بیدار فیلمسازان سرزمین حماسه و پایداری.
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