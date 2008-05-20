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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۲۰:۳۴

جامعه اسلامی دانشجویان:

نهادهای بین المللی دربرابر توهین به مقدسات سکوت نکنند

نهادهای بین المللی دربرابر توهین به مقدسات سکوت نکنند

جامعه اسلامی دانشجویان در بیانیه ای ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن توسط اشغالگران آمریکایی در عراق ، خواستار واکنش مجامع بین المللی دربرابر توهین به مقدسات شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه آمده است : پس از ساخت فیلم موهن فتنه در روزهای اخیر متجاوزان مستکبری که برای مواجهه با موج خروشان بیداری اسلامی به جهان اسلام لشکرکشی  کرده اند، کتاب الهی قرآن را مورد هتک و اهانت قرار دادند.

جامعه اسلامی دانشجویان تاکید کرده است : واقعیت آن است که امروز دیگر شعاراهای دموکراسی و حقوق بشر سردمداران کاخ سفید و هم پیمانان آنها در نگاه جهانیان رنگ باخته از این رو آنان می کوشند ضعف و زبونی خود را با اهانت به مقدسات مسلمانان جبران کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است : آنها باید بدانند که اهانت های آنان نه تنها به عزت اسلام خدشه ای وارد نخواهد کرد، بلکه موجب توجه روزافزون روشنفکران و آزادگان جهان به قرآن و تعالیم اسلامی و باعث گسترش روزافزون بیداری اسلامی از جهان خواهد شد.

جامعه اسلامی دانشجویان ضمن محکوم کردن این حادثه و حوادث این چنینی از نهادهای بین المللی خواسته است نسبت به این حوادث سکوت نکنند.

کد مطلب 686859

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