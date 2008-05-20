نهادهای بین المللی دربرابر توهین به مقدسات سکوت نکنند

جامعه اسلامی دانشجویان تاکید کرده است : واقعیت آن است که امروز دیگر شعاراهای دموکراسی و حقوق بشر سردمداران کاخ سفید و هم پیمانان آنها در نگاه جهانیان رنگ باخته از این رو آنان می کوشند ضعف و زبونی خود را با اهانت به مقدسات مسلمانان جبران کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است : آنها باید بدانند که اهانت های آنان نه تنها به عزت اسلام خدشه ای وارد نخواهد کرد، بلکه موجب توجه روزافزون روشنفکران و آزادگان جهان به قرآن و تعالیم اسلامی و باعث گسترش روزافزون بیداری اسلامی از جهان خواهد شد.

جامعه اسلامی دانشجویان ضمن محکوم کردن این حادثه و حوادث این چنینی از نهادهای بین المللی خواسته است نسبت به این حوادث سکوت نکنند.