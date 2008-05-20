تمرین دریایی آمریکا در خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که مقر آن در شهر منامه پایتخت بحرین است، دربیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، آورده است: این تمرین نظامی تا 25 ماه مه ادامه می یابد و بخشی از تمرینات گروه شناسایی نیروی دریایی آمریکا است و فرصت خوبی را برای آمریکا به منظور نشان دادن تمایل و حمایت خود از کشورهای منطقه درجریان بروز بحرانها ایجاد می کند.

این بیانیه به نقل از مارک بالمرت فرمانده گروه شناسایی مدعی شد: ما این تمرین را برای کسب تجربه در برنامه ریزی برای عملیات کمک رسانی جهت مقابله با فاجعه انسانی انجام می دهیم و این تمرین پایبندی ما را به امنیت منطقه خلیح فارس و درقبال شرکای منطقه ای خود نشان می دهد.

بالمرت گفت: کسی نمی تواند درباره آینده را پیش بینی کند اما از گذشته آموخته ایم که فاجعه می تواند در هر لحظه ای اتفاق بیفتد، خواه برور زلزله باشد که درگذشته پاکستان روی داد یا توفان اخیر برمه، می خواهیم آمادگی و توانایی خود در حمایت از شرکای منطقه ای خود را نشان دهیم.

این بیانیه به نقل از تیموثی کوینر فرمانده بخش خدمات رسانی پزشکی گروه هجومی "ناسو" گفت: کشتی ناسو امکانات زیادی برای حمایت و پشتیبانی در زمان وقوع فجایع انسانی یا طبیعی دارد.

وی افزود: کشتی "سی تی اف 59" مسئول پشتیبانی در صورت بروز فجایع درمنطقه و امداد رسانی اضطراری است و همچنین می تواند حمایت و کمک های لازم را در جریان فجایع انسانی و عملیات تخلیه افراد یا مقابله با نشت نفت ارایه کند.

نیروی دریایی آمریکا چند تمرین های مشترک نظامی دوجانبه و گروهی با کشورهای منطقه و با مشارکت نیروهای هم پیمان اروپایی خود اجرا کرده است که آخرین آن، تمرین هوایی مشترکی بود که 11 ماه مه سال جاری آغاز شد و در آن نیروهای هوایی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به همراه مصر، اردن، فرانسه، ایتالیا و استرالیا شرکت داشتند.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا 15 ماه مه اعلام کرد که رزمایش های دریایی با مشارکت بحرین، انگلیس، آمریکا، نیوزیلند و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در آب های خلیج فارس آغاز شده و سه روز به فرماندهی نیروی دریایی بحرین ادامه می یابد و هدف از تمرینات حفاظت از کشتیرانی و آموزش سناریوی مقابله با کشتی متخاصم است.