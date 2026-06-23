بانک مهر ایران در مسیر تبدیل شدن به بانک عامل اصناف کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق بازرگانی، جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و «غلامرضا فتحعلی» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، آیین گرامیداشت روز ملی اصناف در سالن اجلاس سران برگزار شد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این مراسم، با بیان اینکه بانک با خدمات خود در تلاش است به بانک عامل اصناف کشور تبدیل شود، اظهار کرد: تدوین دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین دستورالعمل بانک‌های قرض‌الحسنه، ظرفیت‌های جدیدی برای ارائه خدمات بانکی و مالی به اصناف ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه اصناف ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، تصریح کرد: ۲۵ درصد آمار اشتغال کشور در این بخش است و به صورت غیرمستقیم ۳۰ میلیون نفر در این بخش فعالیت دارند.

فتحعلی با اشاره به عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران خاطرنشان کرد: این بانک با ۵۴۰ شعبه و باجه، ۷۷۰ هزار میلیارد تومان منابع و بیش از ۲۲ میلیون مشتری در سراسر کشور دارد که این تعداد ظرفیت‌های مناسبی برای ارائه خدمات بانکی به اصناف فراهم می‌آورد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه این بانک بنگاه‌داری نمی‌کند، اظهار کرد: همه مصارف بانک در حوزه پرداخت تسهیلات انجام می‌شود؛ بر همین اساس سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات به مشتریان پرداخت شد.

وی سرمایه اجتماعی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را اقبال حاکمیت، علما و مردم عنوان کرد و گفت: پایین بودن نرخ تمام شده پول مهم‌ترین مزیت بانک است؛ در کنار این، بالا بودن کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی با استفاده از فناوری‌های نوین از دیگر مزیت‌های نخستین بانک قرض‌الحسنه کشور است. مدیرعامل بانک مهر ایران اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۹۸ درصد افتتاح حساب‌ها و ۸۵ درصد پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری از طریق بسترهای بانکداری دیجیتال صورت پذیرفت که این امر می‌تواند بستر مناسبی برای خدمت‌رسانی به اصناف کشور باشد. فتحعلی با اشاره به خدمات ویژه بانک مهر ایران برای اصناف کشور گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار صنف، مشتری بانک هستند؛ همچنین یک میلیون دستگاه کارتخوان بانک در این حوزه فعال است.

وی افزود: بانک مهر ایران علاوه بر خدمات بانکی، در حوزه پرداخت‌های ارزی، صدور ضمانت‌نامه، صدور کارت رفاهی متصل به اوراق گام و همچنین فروش کالا و خدمت در بازارگاه کیومارت می‌تواند در کنار اصناف سراسر کشور باشد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به تفاهم بانک با اتاق اصناف ایران نیز اظهار داشت: بانک در سراسر کشور تعامل و خدمت‌رسانی به اصناف را آغاز کرده است.

فتحعلی گفت: بانک برنامه دارد خدمات مبتنی بر خرید اعتباری (BNPL) را به اصناف کشور توسعه دهد؛ همچنین افزایش سقف وام اصناف از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است.