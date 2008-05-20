ابراز امیدواری شورای همکاری خلیج فارس نسبت به حل بحران لبنان / هشدار درباره تداوم تجاوزات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این نشست سران شورای همکاری خلیج فارس به جز قابوس بن سعید پادشاه سلطان نشین عمان حضور داشتند و نمایندگی وی را در این نشست سید فهد بن محمود السید معاون نخست وزیر این کشور برعهده داشت.

عبدالرحمن بن العطیه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این نشست مشورتی بود و رهبران چشم انتظارند که گروههای لبنانی به راه حل بحران لبنان در راستای برقراری امنیت، ثبات و رفاه ملت لبنان دست یابند.

وی گفت: سران شورای همکاری (خلیج فارس) تلاش های قطر را به خاطر میزبانی گروههای لبنانی به منظور گفتگوی جدی درباره بحران لبنان تایید می کنند و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در جریان جلسات گفتگو در دوحه پیشنهادی را ارایه کرده است.

به گفته العطیه، سران شورای همکاری خلیج فارس اوضاع منطقه را بررسی و از تداوم درگیری ها و کانون های بحران در فلسطین، عراق، لبنان، سودان، سومالی و بحران پرونده هسته ای شدیدا ابراز تاسف کردند.

سران شورای همکاری خلیج فارس درباره "خطر تداوم بی توجهی اسرائیل به تلاش های مسالمت آمیز عربی و بین المللی و به چالش کشیدن تصمیمات بین المللی، یهودی سازی قدس، ساخت و توسعه شهرک سازی و تحمیل محاصره ظالمانه علیه نوار غزه " هشدار دادند.

العطیه اشاره کرد: در این نشست پیشنهادات شاه عربستان درباره توسعه و تحول نیروهای سپر جزیره تصویب شد که این پیشنهادات حاوی عدم تمرکز این نیروها درمنطقه حفر الباطن عربستان و استقرار نیروهای سپرجزیره در کشورهای شرکت کننده در آن است.