استاندار لرستان: منافع مردم سرلوحه کار مسئولان لرستان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح امروز سهشنبه در مراسم عزاداریهای سرور و سالار شهیدان در محل استانداری لرستان ضمن آرزوی قبولی عزاداریهای عموم مردم، اظهار داشت: امیدواریم که با این حضور پرشور، خالصانه و مردمی در لیست عزاداران واقعی امام حسین قرار بگیریم و در جهت منویات والای ائمه اطهار و اسلام عزیز، حرکت کنیم.
منافع مردم سرلوحه کار مسئولان لرستان باشد
وی گفت: این حضور پرشور و معنادار هم استانیهای فرهیخته که طی چهار روز صحن استانداری را به عطر وجودشان مزین کردند، نمایش باشکوه و کمنظیر وفاق و همدلی است.
استاندار لرستان، ادامه داد: بهعنوان نماینده دولت چهاردهم در استان اعلام میکنیم که دولت و مجموعه استانداری متعلق به مردم است و همه ما خدمتگزار یکایک مردم هستیم، این صحن و محوطه و واحدهای تابعه متعلق به مردم است و فلسفه وجود ما در این جایگاه، بهخاطر وجود مبارک مردمی است که توفیق خدمت به واسطه حضور آنها را یافتهایم.
شاهرخی، بیان کرد: در دولت چهاردهم، وفاق و هماهنگی به نفع مردم در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس از همه افراد تأثیرگذار و مسئولان خواستهایم که دوریجستن از منافع فردی و باندی که نفعی برای مردم ندارد را سرلوحه کار قرار دهند.
همراهی مردم لرستان در این روزها مایه سرافرازی بود
وی گفت: بخشی از اقشار مختلف حاضر در این مراسم افرادی هستند که در جریان شکلگیری انقلاب، جنگ تحمیلی و جبهه، جنگهای اخیر و...همواره پایکار کشور بودهاند و حضور این افراد در کنار نیروهای بسیج، سپاه، ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی و نیروهای خدوم امنیتی نویدبخش توسعه استان است.
استاندار لرستان، ادامه داد: در یک سال گذشته، سه جنگ و یک کودتا را پشت سر گذاشتیم، مردم با سختیهای زیادی مواجه بودند، شاید در این ایام ساختمان اداری به دلایل امنیتی تعطیل بود؛ ولی کارکنان و مسئولان در ساختمانهای دیگر به ارائه خدمت و پشتیبانی جنگ مشغول بودند.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رزم رزمندگان و رقمخوردن بخشی از بیچارگی رژیم صهیونیستی در پادگان امام علی (ع)، گفت: در کنار این رزم ماندگار، حمایت از مردمی که با شور ویژه به خیابان آمدند و رزم رزمندگان را با حضور خود در خیابان تکمیل کردند، بسیار ستودنی است.
وی گفت: این رزم ستودنی هم طبق اظهارنظر مسئولان و مقامات ارشد کشور است که عنوان کردند همراهی مردم لرستان در این روزها مایه سرافرازی بود.
فعالیتهای عمرانی در لرستان تعطیل نشد
استاندار لرستان، افزود: لازم است که بگوییم جنگ بهصورت طبیعی؛ گرانی به همراه دارد هرچند این مطلب، توجیه تورم نیست؛ ولی این جنگ تنها جنگی است که برخلاف تمام جنگها، کمبود کالا در بازار را به دنبال نداشت.
شاهرخی، یادآور شد: بخشی از این عدم کمبود هم به علت رعایت و همراهی مردم و تلاش شبانهروزی مسئولان این حوزه رقم خورد.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی فعالیتهای عمرانی تعطیل نشد، در همین خرمآباد اتفاقات خوبی در حال رخدادن است و بهمثابه یک کارگاه بزرگ با هوشمندی در حال طی مسیر حرکت و توسعه است.
استاندار لرستان، از مبلغین و مداحانی که طی روزهای اخیر رونق ویژهای به این مراسم دادند، قدردانی کرد و گفت: حضور مادران و خانواده شهدا معنویت ویژهای به این مراسمات بخشید.
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