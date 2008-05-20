فروپاشی جبهه طرفدار انزوای ایران در خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در شماره امروز خود در تحلیلی به قلم "تورستن اشمیتز" در راستای حمایت یکجانبه بوش از رژیم اسرائیل نوشت: جورج بوش در آخرین سفر خود به خاورمیانه دیگر به فکر پیشبرد گرایش به اصطلاح صلح در خاورمیانه نبود، بلکه یک تکیه گاه سیاسی برای اسرائیل ساخت به گونه ای که این رژیم اشغالگر به پشتوانه این تکیه گاه سیاسی خود را به عنوان تنها کشور دموکراتیک در منطقه شناخته و دیگر به این موضوع فکر نکند که سیاست اشغالگری با تصمیمات صلح هماهنگی ندارد.

اشمیتز در ادامه خاطر نشان کرد: این در حالی است که فلسطینیها و دولت های عربی منطقه شدیدا از نحوه عمل بوش و سخنان وی انتقاد کردند.

اشمیتز همچنین اظهار داشت: اسرائیل و نخست وزیر مظنون به فساد آن ایهود اولمرت به یک چنین رئیس جمهوری در آمریکا نیاز دارند و از اتمام دوران ریاست جمهوری وی در هراسند. دنیای بوش با دنیای اولمرت کاملا منطبق است. در چنین جهانی دولت های عربی و فلسطینیها بد بوده و اسرائیل باید در برابر آنها حمایت شود.

این تحلیلگر آلمانی در ادامه خاطر نشان کرد : دوستی بین واشنگتن و رژیم اشغالگر قدس به این دلیل تنگاتنگ است که بوش هیچ انتقادی از اسرائیل نمی کند. این در حالی است که در حال حاضر این رژیم اشغالگر با بی اعتمادی به نامزد سیه چرده دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا "باراک اوباما" خصوصا به این دلیل که آمادگی خود را برای مذاکره با ایران اعلام کرده است می نگرد.

وی با اشاره به مذاکرات غیر رسمی فرانسه با حماس افزود: در حالی که فقط هفت ماه دیگر از دوران ریاست جمهوری بوش و سیاست های یکجانبه وی درباره خاورمیانه باقی نمانده است؛ اسرائیل می بیند که چگونه جبهه به انزوا کشاندن تهران در منطقه در حال فرو پاشی است.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه رژیم اسرائیل به پشتوانه آمریکا و رئیس جمهوری آن "جرج بوش" فریاد حمله نظامی گسترده به نوار غزه را سر می دهد؛ اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل می داند که بوش طرف اوست. این در حالی است که آمریکا نیز در شرایط فعلی هیچ نوع مذاکره و گفتگو نه با گروه حماس و حتی با حزب الله لبنان و کشور سوریه را مد نظر نداشته و قانون آن اعمال خشونت است.

در ادامه این مطلب آمده است: این در حالی است که سیاست اعمال خشونت در درجه اول حفظ امنیت و قدرت در اسرائیل قرار دارد و اولمرت با کمترین آمادگی برای مذاکره و توافق در تاریخ تاسیس این رژیم می باشد و مذاکره کردن به خصوص با دشمن برای این رژیم ضعف محسوب می شود.

نویسنده در پایان اظهار داشت: در چنین شرایطی حتی رایس وزیر امور خارجه آمریکا هم جا زده است و تاکید کرده است که تا دسامبر آینده حداکثر می شود شرایط و چهارچوبها برای یک قرار داد صلح بین فلسطین و اسرائیل را آماده کرد اما اجرایی کردن این چهارچوبها به سالها وقت نیاز دارد.