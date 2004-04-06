شهرستان كازرون ميزبان همايش سراسري تعزيه است

" محمد حسين ناصر بخت " مسوول روابط عمومي مر كز هنرهاي نمايشي ضمن اعلام خبر فوق به خبر نگار هنري " مهر" گفت : اين همايش از تاريخ 26 تا 30 ماه جاري ، با حضور شبيه خوانان برجسته كشور و با همكاري اداره اوقاف شهرستان كازرون در اين شهر برگزار شود .

وي درباره علت انتخاب اين شهرستان براي ميزباني همايش سراسري تعزيه توضيح داد: شهرستان كازرون چند سال بود كه داوطلب ميزباني اين همايش بود ، دبير خانه جشنواره ها ي مر كز هنر هاي نمايشي پس از بررسي پيشنهادات مختلف مناطق داوطلب براي ميزباني ، تصميم گرفت همايش امسال را در كازرون برگزار كند .

مسوول روابط عموي مر كز هنر هاي نمايشي ، برگزاري ميزگرد ، سمينار و سخنراني را از بخش هاي جنبي همايش سراسري تعزيه در كازرون دانست و گفت : گروه هاي تعزيه از تهران و سراسر كشور انتخاب و دعوت به اين همايش شده اند.

عضو هيأت مديره كانون نمايش هاي سنتي ايران ،همچنين خبر از برگزاري همايش ديگر تعزيه در تهران طي روز هاي 27 تا 31 ماه جاري داد و متذكر شد : اين همايش توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به سرپرستي " حسين مسافر آستانه " در محل اين انجمن واقع در خيابان سپهبد قرني ، بالاتر از ميدان فرودسي برگزار مي شود كه در بخش كارشناسي هنري ، اعضاي كانون نمايش هاي سنتي با آنها همكاري خواهد داشت .

گفتني است ،حضور در اين دو همايش براي عموم علاقمندان آزاد است.