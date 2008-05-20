گسترش همکاری بخشهای خصوصی ایران و آلمان

به گزارش خبرنگار مهر بهروزعلیشیری امروز در مراسم دیدار گروه پارلمانی حزب سوسیالیست مسیحی آلمان در محل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص مسائل هسته ای ایران و تحریمهای اقتصادی گفت: تمام روشنفکران و نیروهای آزاد مطلع هستند که مباحث هسته ای ایران شفاف و کاملا تحت نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر اینکه هیچ نکته ابهام آمیزی در گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد پرونده هسته ای ایران مشاهده نمی شود گفت: تمام ابهامات شش گانه آژانس نیز در این خصوص برطرف شده است.

وی با اشاره به تضادهای نظرات نهادهای بین المللی در خصوص فعالیت هسته ای ایران تصریح کرد: اگر معتقدیم که آژانس در این زمینه نقش خود را ایفا نمی کند، درب آژانس را ببنیدم و اختیارات آن را در اختیار یک کلوپ تصمیم گیر قرار دهیم.

علیشیری با تاکید بر اینکه کشورهای پیشرو در سطح جهان باید برای حفظ نظم تلاش بیشتری کنند گفت: در مورد مباحث هسته ای ایران معتقدم که برخی گروه ها مانند آلمان وارد بازی ناخواسته ای شدند و این موضوع کاملا روشن است.

وی با اشاره به از دست دادن بازار ایران توسط شرکتهای بزرگ اروپایی توسط تحریمها گفت: ایران دارای بازاری کاملا شفاف و سودآور است و یک مشتری خوش حساب در سطح جهان محسوب می شود و برای این مشتری همواره طرف مناسب برای مبادله وجود دارد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به امتیازات ایران از قبیل نیروی کار ارزان، بازار کاملا بکر و اقتصادی، دسترسی به آبهای آزاد و خلیج فارس و غیره گفت: انگیزه های بزرگی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد و این در حالی است که مشوق مالی و گمرکی نیز اعمال می شود.

وی به گروه پارلمانی حزب سوسیالیست مسیحی آلمان پیشنهاد برقراری ارتباط بین بخشهای خصوصی دو کشور را داد و توصیه کرد که در گام نخست بخشهای خصوصی دو کشور و اتاقهای بازرگانی به صورت روان با یکدیگر کار کنند و روابط خود را گسترش دهند.

به گفته وی ایران به لحاظ اقتصادی در حال تحول بزرگ و قابل توجه است که از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده می شود و در این اقتصاد جای شرکتهای آلمانی خالی است.

وی ادامه داد: مسئولین نظام تصمیم جدی بر حرکت از اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی به اقتصادی کاملا خصوصی را اخذ کرده اند، به نحوی که طی یک سال گذشته 200 شرکت بزرگ دولتی را خصوصی کرده اند.

وی حجم عملیات واگذاری شرکتهای دولتی را نزدیک به 200 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: شرکتهای بزرگ آسیای جنوب شرق در رقابت برای خرید این شرکتها هستند و به مباحث سیاسی توجهی ندارند.

علیشیری در پاسخ به دو سئوال مطرح شده از سوی یکی از اعضای این هیئت مبنی براینکه آیا دولت ایران تصمیم به خصوصی سازی به طور مستمر دارد و همچنین نحوه کنترل نرخ تورم در ایران چگونه است، گفت: اهتمام نظام بر خصوصی سازی سریع، شفاف و آگاهانه است و این کار با تغییر در یکی از اصول قانون اساسی کشور با دستور مقام معظم رهبری صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: امروز مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و تمام مسئولین نظام بر اجرای اصل خصوصی سازی اهتمام دارند و از سوی بالاترین مقامات کشور نظارت کاملی بر اجرای آن وجود دارد.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجرای خصوصی سازی را از دستورات اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد و گفت: خصوصی سازی در ایران کاملا دائمی است.

به گفته وی برخی از شرکتهای واگذار شده و در دست واگذاری از بزرگترین شرکتهای آسیا و خاورمیانه به ویژه در بخش پتروشیمی، گاز و زمینه های مشابه هستند.

وی ادامه داد: برای نمونه یکی از شرکتهای آسیایی تمایل به خرید یکی از شرکتهای فولادی ایران داشت که اگر این اتفاق می افتاد این شرکت تبدیل به بزرگترین شرکت فولادی دنیا می شد.

علیشیری در مورد تورم در ایران نیز گفت: ایران دچار وضعیت رکود و تورم است. ما بنا داریم بدون دستکاری بخش رکود، بخش خصوصی را تحریک کنیم، این در حالی است که دولت و بانک مرکزی اهتمام جدی بر انضباط مالی دارد. همچنین فعالیت بخشهایی که باعث تورم در کشور شده اند، محدود می شود و در نهایت تمهید اتی را اندیشیده ایم که حداقل ضربه از اقتصاد جهانی را داشته باشیم.

وی در خصوص مراودات ایران با کشور اسلوونی و اظهارات رامزایر رئیس گروه پارلمانی حزب سوسیالیست مسیحی آلمان مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی آلمان گردش مالی بیش از کل گردش مالی اسلوونی دارد گفت: ما به کشور اسلوونی به عنوان یک کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی نگاه نمی کنیم، بلکه به این کشور برای سرمایه گذاری ایران نگاه می کنیم.

رئیس گروه پارلمانی حزب سوسیالیست مسیحی آلمان نیز در این دیدار از گفتگو و دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران، وزیرامورخارجه و رئیس جمهور سابق ایران خبر داد و محور اصلی بحثها را حول مسائل هسته ای ایران و اثراث ناشی از تحریم هاعنوان کرد.

وی افزود: سئوال اصلی در این مباحث این بود که چنین تحریم هایی به نفع و ضرر چه کسی است و چگونه می توان از بن بست ها خارج شد و ما دوست تحریم نیستیم و علاقمند به حل مسئله هسته ای ایران برای از بین رفتن تبعات آن هستیم.

وی همچنین گفت: به رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز برای ارتباط بخشهای خصوصی دو کشور قول حمایت داده ایم.