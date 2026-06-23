 پسر ۵ ساله در ساحل نایبند غرق شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام حادثه دریایی در ساحل نایبند، بلافاصله ماموران انتظامی و امدادی به محل اعزام شدند و مشخص شد که خانواده ای از اهالی شهرستان در ساحل در حال تفریح بوده و پسر بچه پنج ساله در داخل آب در حال بازی بوده، دچار موج گرفتگی و غرق می‌شود.

وی افزود : تلاش ماموران انتظامی و دریابانی نتیجه نداد و متاسفانه پسر بچه فوت می کند.

فرمانده انتظامی عسلویه در پایان عرض تسلیت به خانواده مصیبت دیده، با تأکید بر ضرورت هوشیاری در هنگام حضور در سواحل، از شهروندان و والدین خواست تا در هنگام تردد با کودکان در مناطق ساحلی، نهایت دقت و مراقبت را به کار گیرند تا از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.