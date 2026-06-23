۱۲۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر سه شنبه در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اظهار کرد: از بامداد امروز تا ساعت ۱۴ بیش از ۱۷ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: همه امکانات و تمهیدات لازم برای تسهیل در تردد زائران و ارائه خدمات مناسب در مرز مهران پیش‌بینی شده و تمامی دستگاه‌های امدادی و خدماتی در منطقه مستقر هستند.

استاندار ایلام با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با طرف عراقی گفت: هماهنگی‌های لازم با استانداری واسط عراق و مسئولان پایانه مرزی زرباطیه انجام شده تا روند عبور و مرور زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

کرمی همچنین از آمادگی کامل زیرساخت‌ها خبر داد و افزود: پارکینگ‌های مرزی آماده پذیرش خودروهای زائران هستند و در حوزه حمل‌ونقل نیز برنامه‌ریزی لازم برای بازگشت زائران انجام شده است.

وی تأکید کرد: استان ایلام برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی آمادگی کامل دارد و در ستاد مرکزی اربعین نیز با دستور وزیر کشور و پیگیری‌های رئیس ستاد مرکزی، موضوعات مختلف در جلسات متعدد بررسی و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: مردم استان ایلام و شهرستان مهران با تمام توان و اشتیاق آماده میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند تا این سفر معنوی به بهترین شکل انجام شود.