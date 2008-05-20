فلسفه تطبیقی بهترین راه برای معرفی فلسفه اسلامی به جهان غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هفتگی شهر کتاب که عصر امروز با حضور دکتر مهدی دهباشی، استاد فلسفه دانشگاه اصفهان برگزار شد، بحث در زمینه فلسفه تطبیقی با تکیه بر کتاب "ملاصدرا و وایتهد" اثر دکتر دهباشی صورت گرفت.

دکتر دهباشی در آغاز سخنانش با اشاره به این نکته که امروزه فلسفه تطبیقی از رشته‌های جدیدی است و تعابیر جدیدی از این رشته می‌شود گفت: در وهله اول بسیاری از اندیشمندان گمانشان تطبیق بین دو نظریه و موضوع است. اما مقصود از فلسفه تطبیقی انطباق نیست. اگر چنین انگیزه‌ای باشد هیچ دو فیلسوفی در تمام مسائلی که مطرح می‌کنند مخصوصاً در مبانی تشابهی ندارند. تعاریف فلسفه تطبیقی متنوع است و آنچه که مد نظر من است بیشتر اشتراک ملاصدرا و وایتهد در مسئله پویش و حرکت بوده است.

وی در ادامه افزود: ممکن است کسی تصور کند که این دو فیلسوف در دو قلمرو جداگانه هستند و حرکت را در متافیزیک و انتولوژی خودشان محور تمام مباحث قرار دادند.

دکتر دهباشی با اشاره به این نکته که سه فیلسوف در غرب بسیار مشکل نویسند یکی کانت و دیگری هگل و در نهایت وایتهد گفت: مشکل بودن فلسفه وایتهد نه به خاطر متافیزیک اوست بلکه ایشان درابتدا در کیمبریج مسائلی که طرح نموده بیشتر در حوزه ریاضیات بوده و مطالعات وایتهد هم بیشتر در فیزیک و منطق است.

دکتر دهباشی در ادامه با اشاره به این نکته که روش تطبیقی می‌بایست در فلسفه اسلامی صورت بگیرد گفت: به طور مثال فلسفه ملاصدرا در غرب معرفی نشده است و ما می‌بایست منابع را در اختیار غربیان قرار دهیم اما بهترین طریق آن است که این کار را به صورت تطبیقی به غرب نشان دهیم. با این کار فلسفه خودمان را در معرض تضارب افکار قرار دهیم تا تحولی از درون صورت گیرد و مسائل جدیدی که گذشتگان ما کمتر بدان پرداختند با طرح مسائل جدید مطرح می‌شوند.

دهباشی در ادامه به بحث حرکت پرداخت و گفت: اگر حرکت در جوهر است موضوع حرکت چیست؟ چه چیزی دارای حرکت است؟ ملاصدرا می گوید حرکت در اعراض نیاز به موضوع دارد و اگر حرکت در ذات شی‌ء باشد ما نیازی به موضوع نداریم. از سوی دیگر حرکت جوهری ملاصدرا حرکت وجود مادی است.

وی تصریح کرد: به عبارتی وجود ماده سیلان است نه اینکه دارای حرکت است. از نظر ملاصدرا هیچ چیز در عالم ماده دارای صفت حرکت نیست بلکه ماده خود حرکت است. این نظر از سوی دکارت و وایتهد مطرح نشده است. ملاصدرا معتقد است که حرکت جوهری نیاز به موضوع ندارد چرا که عالم و طبیعت مادی عین حرکت است و وقتی ماده دارای حرکت شد ماده دارای مکان و طبعاً دارای زمان نیز می‌شود. لذا بین زمان و مکان به صورت متصل ارتباطی وجود دارد. این شیوه از بحث فلسفی به هیچ عنوان در غرب طرح نشده بود.

دکتر دهباشی با اشاره به این نکته که ملاصدرا قائل نیست که زمان و مکان در عالم خارج منفصل باشد گفت: تمام اینها به صورت مجموعه با هم هستند و تحلیل عقلی این کار را انجام می‌دهد. بنابراین در بحث حرکت جوهری ما یک عدم تعین نیز داریم. یکی از بحثهایی که وایتهد طرح می‌کند همین است.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که ملاصدرا در بحث حرکت جوهری می‌گوید موضوع حرکت جوهری هیچ وقت امر متعین خاص نمی‌تواند باشد. او معتقد است در هر آن که ماده در حال حرکت است دائماً در حال تغییر صورتهاست. به خاطر همین است که ملاصدرا می‌گوید موضوع حرکت همیشه پیوسته "صورت ما" است و "قوة ما" است. این "ما" به صورت مبهم است.

دکتر دهباشی در پایان گفت: آنچه که در کوانتوم هم مطرح می‌شود ارتباطی با این بحث دارد. افرادی قائل شدند به این نکته که اجزاء مادی به صورت ذرات منفصل نیست بلکه به صورت توده‌های انرژی است. یکی از ایراداتی که وایتهد طرح می‌کند این است که می‌گوید فلاسفه گذشته قایل به انشقاق در عالم ماده شدند در صورتی که عالم پیوستگی دارد و ما قادر نیستیم که عالم را به صورت جدا و منفصل در نظر بگیریم. پس خود به خود جوهر معنای ارسطویی خودش را از دست می‌دهد.