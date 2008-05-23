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۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۷

نجابت پیشنهاد کرد:

واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی

واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی

مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران از ارائه پیشنهادی به وزارت نفت خبر داد که در صورت تصویب این پیشنهاد، سهام این شرکت به صورت یکجا به بخش خصوصی واگذار می شود.

غلامحسین نجابت در گفتگو با مهر، اظهارداشت : شرکت ملی صنایع پتروشیمی  ایران در راستای اجرای برنامه چشم انداز 20 ساله ، اهداف کلان خود را مشخص و آنچه که لازمه رسیدن به این اهداف است را به طور جدی دنبال می کند.

وی لازمه دستیابی به این اهداف را تلاش برای واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: واگذاری واحدهای پتروشیمی به صورت تدریجی رسیدن به اهداف ذکر شده را تحت تاثیر قرار داده و روند اجرای کارها را کند می کند.

نجابت از ارائه پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای واگذاری یکجای سهام این شرکت به بخش خصوصی خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دست بررسی قرار دارد.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه امروزه واحدهای مختلف تولیدی در جهان به منظور بالا بردن راندمان کار با هم متحد می شوند، خاطر نشان کرد: در حال حاضر نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در دنیا شناخته شده و دارای اعتبار است و مصلحت نیست در جهت خلاف منافع تعریف شده حرکت کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتواند با پیگیری اهداف و طرحهای در نظر گرفته شده در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده حرکت کند.

نجابت تاکید کرد: بخش پتروشیمی برای رسیدن به اهداف برنامه و به منظور تولید 12.5 میلیون تن اتیلن هدف گذاری کرده است که تحقق آن جایگاه ایران را در منطقه و جهان تثبیت خواهد کرد.

به گفته وی تولید محصولات  مختلف صنایع پتروشیمی برای رقابت با کشورهای دیگر ضروری است و با پراکنده شدن واحدهای پتروشیمی و واگذاری تک به تک این واحدها ایران این امتیاز را از دست خواهد داد.

کد مطلب 686963

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