"آتش و خون" و "آخرین شب" در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوره مهر، ماجرای کتاب از جایی آغاز می شود که "کامل جابر" در آخرین شب محاصره خرمشهر به این شهر اعزام می شود. او در این کتاب از ویران سازی خانه ها و مغازه های سالم مانده در خرمشهر برای پاکسازی منطقه به منظور بهتر جنگیدن نیروهای عراقی صحبت می کند.

وی از درگیری نیروهای عراق و ایران در آپارتمانهای مسکونی نزدیک خرمشهر و درگیری تیپ 33 نیروی دریایی عراق و نیروهای ایرانی در شمال شرقی خرمشهر می گوید، فرار سربازهای عراقی و رشادت نیروهای ایرانی را شرح می دهد و علت مقاومت گروهی از سربازان و افسران در شب آزادسازی خرمشهر را بیان می کند.

کامل جابر در بخش پایانی کتاب تصاویری از اسناد محرمانه و فوری ارتش عراق را ضمیمه کرده است.

چاپ دوم "آخرین شب در خرمشهر" ترجمه فاتن سبزپوش در 80 صفحه با قیمت 800 تومان در قطع رقعی منتشر شده است.

"آتش و خون در خرمشهر" هم روایت سرهنگ دوم ستاد، خالد سلمان محمود کاظمی یکی از افسران بلند پایه عراقی است که محمد نبی ابراهیمی آن را به فارسی برگردانده است.

خالد سلمان که هنگام تحصیل در دانشکده نظامی از ادامه تحصیل در این دانشکده منصرف می شود، درباره دردها و رنجهای مرحله اشغال خرمشهر و جنایتهایی که در این شهر انجام شد سخن گفته است.

وی در "آتش و خون در خرمشهر" اعتراف می کند که اشغال خرمشهر یک اشتباه استراتژیک برای عراق بود.

راوی در بخشی از مقدمه کتاب آورده است: "مردم این شهر (خرمشهر) با گلوله و سرنیزه و سخنانی درشت از ما استقبال کردند. آنها به معنای واقعی کلمه خمینی گونه بودند و پیرو حسین (ع)..."

چاپ اول "آتش و خون در خرمشهر" تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت توسط نشر سوره مهر در 120 صفحه با قیمت 1200 تومان و در قطع رقعی روانه بازار شده است.