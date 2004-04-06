  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۶:۴۱

لايروبي اسكله شهيد كلانتري چابهار ماه آينده پايان مي يابد

لايروبي اسكله شهيد كلانتري چابهار كه سال گذشته آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمد حسين رضوي طوس ، معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و كشتيراني استان سيستان و بلوچستان گفت: قرار بود دو ميليون و 200 هزار متر مكعب اين اسكله لايروبي شود كه تاكنون 2 ميليون و 150 متر مكعب ، توسط بزرگترين لايروب جهان لئونارد و داوينچي انجام شد و هم اكنون دو لايروب نينا و پينتا ادامه لايروبي را بر عهده دارند.
وي گفت: عمق ايجاد شده بعد از لايروبي 5/12 متر است كه شرايط را براي پهلوگيري كشتي هاي 45 هزار تني  فراهم مي كند.
رضوي افزود:  اميد است تا نيمه ماه مي ميلادي (اواخر ارديبهشت) ، لايروبي اسكله شهيد كلانتري به پايان برسد.
وي اعلام كرد: تاكنون حدود 9 ميليون دلار به منظور لايروبي اسكله شهيد كلانتري هزينه شده است.

 

کد خبر 68703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها