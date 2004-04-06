لايروبي اسكله شهيد كلانتري چابهار ماه آينده پايان مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس محمد حسين رضوي طوس ، معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و كشتيراني استان سيستان و بلوچستان گفت: قرار بود دو ميليون و 200 هزار متر مكعب اين اسكله لايروبي شود كه تاكنون 2 ميليون و 150 متر مكعب ، توسط بزرگترين لايروب جهان لئونارد و داوينچي انجام شد و هم اكنون دو لايروب نينا و پينتا ادامه لايروبي را بر عهده دارند.

وي گفت: عمق ايجاد شده بعد از لايروبي 5/12 متر است كه شرايط را براي پهلوگيري كشتي هاي 45 هزار تني فراهم مي كند.

رضوي افزود: اميد است تا نيمه ماه مي ميلادي (اواخر ارديبهشت) ، لايروبي اسكله شهيد كلانتري به پايان برسد.

وي اعلام كرد: تاكنون حدود 9 ميليون دلار به منظور لايروبي اسكله شهيد كلانتري هزينه شده است.