DNA یک جانور کیسه دار منقرض شده در جنین موش فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از 70 سال قبل در سپتامبر 1936 آخرین نمونه جانور کیسه داری که "ببر تاسمانی" نام دارد در باغ وحش شهر هوبارت استرالیا مرد و به این ترتیب این جانور بزرگ کیسه دار که شبیه به گرگ بود و روی بدنش خطهای راه راهی مثل خطوط ببر داشت منقرض شد. هنوز قسمتهایی از بافتهای این جانور در بسیاری از موزه های دنیا نگهداری می شود.

اکنون گروهی از محققان دانشگاه تکزاس و دانشگاه ملبورن موفق شدند برای اولین بار DNA این جانور را از این بافتها جدا کردند و به جنین یک موش منتقل کردند.

این دانشمندان که نتایج تحقیقات خود را در مجله علمی Plos One منتشر کردند اظهار داشتند: گونه های منقرض شده کمتر از یک درصد از تفاوتهای ژنتیکی موجود در حیوانات زنده را نشان می دهند. از سویی دیگر رقم انقراض با یک روند هشدار دهنده به خصوص در بین پستانداران رو به افزایش است.

این دانشمندان با استفاده از بافتهای این حیوان که از یک قرن قبل در مزه ویکتوریا در شهر ملبورن نگهداری می شود توانستند DNA ببر تاسمانی را استخراج کنند و بعضی از قسمتهای مربوط به مواد Col2a1 را شناسایی کردند.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، سپس این ماده ژنتیکی به جنین موش منتقل شد. دانشمندان در این آزمایش مشاهده کردند ژنهای این DNAکه از 100 سال قبل غیرفعال بودند دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند و همانند ژنهای فعال در موش به حیات خود ادامه دادند و سلولها را برای شکل گیری غضروفها و استخوانها تحریک کردند.

این دانشمندان امیدوارند با این روش خطر انقراض جانوران به خصوص پستانداران را کاهش دهند. همچنین این روش می تواند در توسعه داروهای جدید بعضی از بیماریهای ژنتیکی موثر باشد.