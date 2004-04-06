كاهش ترافيك و گراني مسكن ، اولويتهاي اصلي شوراي شهر در سال 83

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رئيس شوراي شهر تهران در پنجاه و هفتمين جلسه علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران گفت : ممانعت از برگزاري همزمان نمايشگاههاي كتاب و نفت با ساير نمايشگاهها به دليل حفظ آسايش و امنيت مردم و پيشگيري از بروز مشكلات ترافيكي است .

مهدي چمران خاطر نشان كرد : اين نمايشگاه همانند ساير نمايشگاهها براي شهرداري تا كنون درآمدي نداشته و نخواهد داشت و شهرداري تهران حتي در زمان برپايي نمايشگاه بهاره حدود 200 ميليون تومان براي اجاره بخشي از مصلي پرداخت كرد تا توانست زمينه برپايي نمايشگاه بهاره را فراهم كند و اگر غرفه داران در حين برگزاري پولي پرداخت كرده اند به شهرداري نبوده است و خود مسوول پيگيري پول پرداختي شان هستند .

وي با اشاره به تصويب يك فوريت آئين نامه اعطاي وام ازدواج از صندوق انصار در جلسه گذشته شورا و ارجاع آن به كميسيون فرهنگي براي بررسي نحوه اجرايي كردن آن و همچنين در خصوص اخبار منتشر شده در مورد ويراني بخشي از بازار طي هفته گذشته اظهار داشت : بر اساس گزارش ارائه شده از سوي شهرداري كمنطقه 12 هيچ قسمتي از بازار تخريب نشده است .

چمران در باره شايعه تخريب بخشي از بازار تهران افزود : شهرداري منطقه 12 هيچ مجوزي در اين زمينه صادر نكرده است و اگر كسي در خصوص تخريب بازار مدركي دارد به شورا و شهرداري ارائه دهد زيرا ارزش مسائل فرهنگي براي شوراي شهر و شهرداري غير قابل انكار است و ما تمام تلاش خود را براي حفظ ميراث فرهنگي خواهيم كرد اما حفظ و بازسازي آنها با تنش و اختلاف نظر قابل حل نيست و همكاري و تبادل نظر بيش از پيش اعضا شورا و مسوولين ميراث فرهنگي را مي طلبد .

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص كاهش 40 درصدي صدور پروانه ساختمان در سال 82 گفت : اين امر نبايد موجب ركود اقتصاد شهر شود .

وي افزود : تهران آن قدر خرابي و بافت فرسوده دارد كه اگر ساخت و ساز 40 درصد نيز افزايش يابد باز هم كم است و بنابر اين توقف ساخت و ساز در شهر افتخار نيست و نيازمند بررسي و كارشناسي و برنامه ريزي دقيق است .

چمران در ادامه خاطر نشان كرد : در سال 83 قيمت بليت اتوبوس و مترو كه بهانه برخي رانندگان براي افزايش كرايه ها عنوان مي شود هيچ تغييري نكرده است .