۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۳۵

رئيس شوراي شهر تهران اعلام كرد :

كاهش ترافيك و گراني مسكن ، اولويتهاي اصلي شوراي شهر در سال 83

يافتن راهكارهايي براي كاهش مشكل ترافيك ، بافتهاي فرسوده ، معضلات اجتماعي ، كمبود خدمات ، تراكم و گراني مسكن و مشكلات زيستي عمده ترين دغدغه هاي شوراي شهر تهران در سال جديد كاري خواهد بود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر رئيس شوراي شهر تهران در پنجاه و هفتمين جلسه علني دومين دوره شوراي اسلامي شهر تهران  گفت :  ممانعت از برگزاري همزمان نمايشگاههاي كتاب و نفت با  ساير نمايشگاهها به دليل حفظ آسايش و امنيت مردم و پيشگيري از بروز مشكلات ترافيكي است .

مهدي چمران خاطر نشان كرد : اين نمايشگاه همانند ساير نمايشگاهها براي شهرداري تا كنون درآمدي نداشته و نخواهد داشت و شهرداري تهران حتي در زمان برپايي نمايشگاه بهاره حدود 200 ميليون تومان براي اجاره بخشي از مصلي پرداخت كرد تا توانست زمينه برپايي نمايشگاه بهاره را فراهم كند و اگر غرفه داران در حين برگزاري پولي پرداخت كرده اند به شهرداري نبوده است و خود مسوول پيگيري پول پرداختي شان هستند .

وي با اشاره به تصويب يك فوريت آئين نامه اعطاي وام ازدواج از صندوق انصار در جلسه گذشته شورا و ارجاع آن به كميسيون فرهنگي براي بررسي نحوه اجرايي كردن آن و همچنين در خصوص اخبار منتشر شده در مورد ويراني بخشي از بازار طي هفته گذشته اظهار داشت : بر اساس گزارش ارائه شده از سوي شهرداري كمنطقه 12 هيچ قسمتي از بازار تخريب نشده است .

 چمران در باره  شايعه تخريب بخشي از  بازار تهران افزود :  شهرداري منطقه 12 هيچ مجوزي در اين زمينه صادر نكرده است و اگر كسي  در خصوص تخريب بازار مدركي دارد به شورا و شهرداري ارائه دهد زيرا  ارزش مسائل فرهنگي براي شوراي شهر و شهرداري غير قابل انكار است و ما تمام تلاش خود را براي حفظ ميراث فرهنگي خواهيم كرد اما حفظ و بازسازي آنها با تنش و اختلاف نظر قابل حل نيست و همكاري و تبادل نظر بيش از پيش اعضا شورا و مسوولين ميراث فرهنگي را مي طلبد .

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران  در خصوص  كاهش 40 درصدي صدور پروانه ساختمان در سال 82 گفت : اين امر نبايد موجب ركود اقتصاد شهر شود .

وي افزود :   تهران آن قدر خرابي و بافت فرسوده دارد كه اگر ساخت و ساز 40 درصد  نيز افزايش يابد باز هم كم است و بنابر اين توقف ساخت و ساز در شهر افتخار نيست و نيازمند بررسي و كارشناسي و برنامه ريزي دقيق است .

 چمران در ادامه خاطر نشان كرد : در سال 83  قيمت بليت اتوبوس و مترو كه بهانه برخي رانندگان براي افزايش كرايه ها عنوان مي شود هيچ تغييري نكرده است .

کد خبر 68709

