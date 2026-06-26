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۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

پیرصالحی: آمار ۱۰۰۰ قلم کمبود دارو در کشور مستند نیست

پیرصالحی: آمار ۱۰۰۰ قلم کمبود دارو در کشور مستند نیست

رئیس سازمان غذا و دارو، با رد برخی آمارهای منتشر شده درباره کمبود دارو، تأکید کرد که ارائه ارقام غیرواقعی می‌تواند موجب نگرانی بی مورد در جامعه شود.

مهدی پیرصالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در برخی اظهارنظرها از کمبود حدود هزار قلم دارو در کشور سخن گفته می‌شود، در حالی که چنین آماری با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

وی افزود: کمبودهای دارویی به‌صورت مستمر در حال رصد و مدیریت است و بخش قابل توجهی از آنها ماهیت مقطعی دارد. ممکن است یک دارو در مقطعی با محدودیت مواجه شود و پس از تأمین، داروی دیگری در فهرست کمبود قرار گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به جلسات مستمر با شرکت‌های دارویی گفت: فرآیند بازبینی وضعیت تولید و تأمین دارو از هفته‌های گذشته آغاز شده و با همکاری شرکت‌ها تلاش می‌شود کمبودهای موجود به حداقل برسد.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: بخشی از کمبودها نیز ناشی از مشکلات جهانی در تأمین برخی اقلام دارویی است که محدود به کشور ما نیست.

به گزارش مهر، اخیرا یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مدعی بیش از ۱۰۰۰ قلم کمبود دارو در کشور شده بود.

کد مطلب 6871009
حبیب احسنی پور

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