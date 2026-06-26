اردستان ۸۱ واحد معدنی فعال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید شفیعی در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه اردستان اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی تولید و تجارت در کشور است که وظایف آن در سه حوزه اصلی خلاصه می‌شود.

وی افزود: در حوزه معادن، شهرستان اردستان پیشرفت‌های چشمگیری داشته و هم‌اکنون ۸۱ واحد معدنی فعال با ذخایر متنوع در آن وجود دارد با این حال، به دلیل کمبود منابع آب زیرزمینی، امکان احداث واحدهای فرآوری فراهم نیست و مواد معدنی به صورت خام از شهرستان خارج می‌شوند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان خاطرنشان کرد: اردستان از نظر ذخایر مواد معدنی از جمله آهن، روی، سرب، مس و طلا، جایگاه ممتازی در استان دارد؛ به‌طوری‌که تنها در یکی از معادن طلا، شاهد ذخیره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تنی خاک طلا هستیم.

شفیعی تصریح کرد: کانی‌های غیرفلزی مانند سنگ‌های زینتی، آهک و گچ نیز در منطقه وجود دارد که چالش اصلی بهره‌برداری بهینه از آن‌ها، همان محدودیت منابع آبی برای ایجاد واحدهای فرآوری است.

وی بیان کرد: در بخش صنایع نیز اقدامات موثری انجام شده و علاوه بر فعالیت مجموعه‌های موتور، یک واحد قطعه‌سازی نیز با اشتغال ۵۰ نفر در حال پیگیری است، همچنین واحد صنعتی ترشی سنت نیز یک واحد تولید مشتقات خرما با ۱۰۰ نفر اشتغال را راه‌اندازی خواهد کرد.

رئیس اداره صمت اردستان ادامه داد: طی یک سال گذشته ۱۵ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ۹۵ مصوبه برای حل مشکلات واحدها برگزار شده. اگرچه مشکل نقدینگی و برق پایدار از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی بوده، اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته به‌ویژه در سفر وزیر نیرو، این مسائل در مسیر حل شدن قرار دارد.

شفیعی با اشاره به حوزه تجارت و اصناف، اضافه کرد: در سال گذشته ۹۱۶ بازرسی از اصناف انجام شد که منجر به معرفی ۱۹۶ واحد متخلف به تعزیرات شد. همچنین با برگزاری ۱۰ جلسه کمیسیون نظارت، بیشترین نرخ‌گذاری کالاهای اساسی در سطح استان توسط این شهرستان انجام شد.

وی یادآور شد: در کنار این فعالیت‌ها، ۳۶۵ پروانه کسب صادر یا تمدید شده و برای بهبود زیرساخت‌های اتاق اصناف، با موافقت مدیرکل اوقاف، زمینی جهت احداث ساختمان اداری و سالن چندمنظوره اختصاص یافته است.