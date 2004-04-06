  1. سیاست
۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۲۱

رضا آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي پس از گفتگو با البرادعي بيان كرد

آژانس و اروپا كمتر از حد انتظار عمل كردند اما از آينده مذاكرات مايوس نيستيم

رضا آقازاده رييس سازمان انرژِي اتمي گفت: آژانس بين المللي انرژي اتمي و اروپايي ها در برابر اقدامات اعتماد بر انگيزه بسيار زياد جمهوري اسلامي ايران كمتر از حد انتظار عمل كردند، اما از آينده مذاكرات مايوس نيستيم.

به گزارش خبرنگار مهر، آقازاده كه بعد از حدود يك ساعت و نيم مذاكره با البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي با خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: هم جمهوري اسلامي و هم آژانس علاقمند هستند كه هرچه سريعتر اين پرونده بسته شود و قرار شد كه يك كار فشرده بين ايران و آژانس براي پاسخ به سوالات باقي مانده، اگر سوالي باقي مانده باشد، انجام شود.


وي با تاكيد بر لزوم بسته شدن هر چه سريعتر پرونده ايران اعلام كرد: شروع اجراي پروتكل الحاقي كه ايران به طور داوطلبانه اعلام كرده آن را انجام خواهد داد به زودي صورت خواهد گرفت تا ما از حقوقمان در چارچوب پروتكل و سيف گارد برخوردار شويم .


آقازاده در پاسخ به سوالي مبني بر وجود مراكز غني سازي اورانيوم به جز نظنز در ايران گفت: ما بارها اعلام كرده ايم هيچ مركز غني سازي ديگري به جز نظنز نداريم و در حال حاضر در چارچوب توافق با آژانس فعاليت اين مركز متوقف است.

وي افزود: بر اساس توافق انجام گرفته و دستورالعمل توافق ساخت قطعات غني سازي هم به ما ابلاغ شده كه در چارچوب زمانبندي از 9 ماه آوريل معلق خواهد شد.

رييس سازمان انرژِي اتمي در پاسخ به سوال ديگري گفت: من هيچ پيامي از طرف آمريكا از البرادعي دريافت نكرده ام .
وي در خصوص نظر آژانس در باره افتتاح كارخانه تبديل مواد اصفهان گفت: اين موضوع را پيشتر به آژانس اعلام كرده بوديم و  آژانس ضمن تاييد اين كار از نظر حقوقي هيچ سوالي در اين باره نداشت. البته آقاي البرادعي گفتند كه بهتر بودند اگر اين كار را به تاخير مي انداختيد بهتر بود.

وي افزود: ما اميدوار بوديم آژانس از اين كه يك عضو ان پي تي توانسته بود به چنين موقعيتي در تحقيقات و فعاليت برسد ابراز خوشوقتي بيشتر كند.

