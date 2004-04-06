به حل و فصل مسئله درياي خزر خوش بين هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي يونگه ولت ، محور گفتگوي وزراي امورخارجه كشورهاي ايران، تركمنستان، قزاقستان، آذربايجان و روسيه پنج كشور ساحلي درياي خزر در نشست امروز در خصوص وضع حقوقي اين دريا است.



به نوشته اين پايگاه خبري " كمال خرازي " وزير امورخارجه ايران نيز كه در اين نشست حضور دارد طي سخناني خاطرنشان كرد كه از نشست گذشته تاكنون تغييراتي در سياستهاي موجود در مورد درياي خزر بوجود آمده است.



وي همچنين افزود: ما همواره بر اين عقيده هستيم كه بزودي مي توانيم اختلاف نظرهاي موجود در خصوص مسئله درياي خزر را حل و فصل كرده و به يك راه حل نهايي دست يابيم.



يونگه ولت در بخش ديگري افزود : پنج كشور ساحلي درياي خزر سالهاست كه نتوانسته اند به يك تصميم نهايي در خصوص وضع درياي خزر دست يابند. اين درحالي است كه مقامات ايراني بر اين عقيده هستند كه آنها براي استفاده بخش بيشتري از اين دريا استحقاق دارند.



اين منبع خبري در ادامه نوشت: مدتي است كه ايران بنا به دلايل مختلف از قبيل برگزاري انتخابات، مقابله با سياستهاي آمريكا و فعاليتهاي هسته اي خود تحت فشارهاي مختلف است كه اكنون مسئله حقوقي درياي خزر را نيز مي توان به آن اضافه كرد.

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