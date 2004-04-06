سهراب هادي : حسيني به شدت نگران آينده ادبيات انقلاب بود

سهراب هادي - نويسنده و پژوهشگر فرهنگي در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : حسن حسيني را از چهره هاي پيشرو و احياگر تفكر ديني در ادبيات معاصر مي دانم.

اين پژوهشگر فرهنگي افزود : عشق به خداوند سبحان و باور به او ، در شعر و زبان ادبي سيد مشهود بود و تلاش داشت با شعر و ادبيات به مسير حقيقت و تكامل راه يابد.

هادي با تاكيد بر اين كه تفكر كلي اين شاعر و انديشمند ( حسيني ) حقيقت گرايي و احترام به وسعت بي انتهاي هستي در معناي انساني بود ، خاطرنشان ساخت : از سالهاي جواني ، يعني از دوران سربازي سيد حسن حسيني ( سالهاي 58 - 59 ) كه در برنامه هاي راديويي ارتش اجرا داشت ، با او آشنا بودم و از همان زمان جريان فكري اش را از طريق آثارش دنبال مي كردم.

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